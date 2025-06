Frickenhofen mit Niederlage zum Abschluss

Bei strömenden Regen startete die Partie, der TSV nahm dies gleich etwas zu ernst und ging prompt in Führung. Florian Schmidt legte sich in der Box mehr oder weniger den Ball selbst vor als Frickenhofen nicht mal annähernd im Spiel war und machte den Treffer.

Der TSV versuchte es zwar immer wieder aber die Abwehr von Frickenhofen schien zunehmend stabiler zu werden. Zeit für den Ausgleich war dann nach 27 Minuten. Collin Postic wurde leicht an der Strafraumgrenze vom Gegenspieler leicht tuschiert und Tim Bauer schlenzte den Freistoß flach an der Mauer vorbei ins Tor. Nun sah man einen Kampf auf Augenhöhe.

Fortführend bestimmten die Hausherren das Spiel und Frickenhofen gewann keinen Zweikampf. So testete Antonio Calabrese den SV-Torwart mit einem Flachschuss der unheimlich schnell wurde in der 10.Minute.

Frickenhofen wurde zunehmend besser als Ruppertshofen und erarbeitete sich gute Aktionen. Eine davon führte kurz vor der Pause zur Führung. Colin Postic spielte den Ball in die Gasse auf Alex Frech, dieser guggte sich den rechten Pfosten aus und versenkte flach. So ging es auch in die Pause.

Nach der Pause sah man ein intensives Hin und Her woraus sich keiner der Teams aus Profit draus schlagen konnte.

Frickenhofen meldete sich mit zwei Chancen zu Wort. Zuerst war es Cedric Köger der den Ball nur knapp über die Latte lenkte und auch ein Alex Frech, der einen direkten Freistoß an die Latte zog. Bei Ruppertshofen verliefen sich die Angriffe auch im letzten Drittel, wo dann doch das gewisse Etwas fehlte.

Dies sollte sich in der 75.Minute ändern. Wieder startete der TSV einen Angriff mit Tim Adam, der versuchte es flach und der SV-Schlussmann machte sich lang und klärte direkt in die Füße von René Fritz der sich den Ausgleich nicht mehr nehmen ließ.

Nach einem Platzverweis für Ruppertshofen nahm die Partie nochmals Fahrt auf aber die Hausherren ließen sich nicht beirren und setzten nochmal ein Statement mit einem Mann weniger in der 84.Minute. Aus 20 Meter zwirbelte Tim Adam einen Freistoß von der linken Seite in den Knick.

Den Ausgleich noch auf dem Fuß hatte Alex Frech aus Distanz, doch der TSV Schlussmann warf alles in die Waagschale und klärte diese Chance souverän. So beendete Frickenhofen diese Saison mit einer Niederlage.

Torfolge: 1:0 Florian Schmidt 1', 1:1 Tim Bauer 27', 1:2 Alex Frech 43', 2:2 René Fritz 72', 3:2 Tim Adam 84'