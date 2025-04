Frickenhofen mit leeren Händen aus Bargau

Am Ostersamstag verkaufte sich Frickenhofen sehr gut in Bargau. Doch mit glücklosen und teils uncleveren Aktionen verspielte man sich hier mögliche Punkte in einem Spiel, wo mehr drin gewesen wäre.

In der Anfangsphase der Partie in Bargau war es die Heimmannschaft, die sich zwei gute Chancen erarbeiten konnte. Diese blieben jedoch erstmal ohne Lohn. Die Partie nahm dann immer mehr Fahrt auf bis nach rund 20 Minuten Frickenhofen die erste Großchance durch Frech vermelden konnte. Was eigentlich nach einer Druckphase der Gixe-Elf aussah wurde schnell gedämpft durch ein Eigentor: Thomas Hirth will in höchster Not klären, schießt aber Florian Grau an und dadurch fand der Ball unglücklich den Weg in das eigene Tor.