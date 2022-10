Frickenhofen mit Kantersieg gegen Leinzell

Solide Abwehrarbeit von schwarz-gelb nutzt Alessandro Paccanini aus Distanz gekonnt aus und brachte das Leder halbhoch in die Maschen. Nun sah man einen TSV, der Blut geleckt hat und meinte den Ausglich zu schießen. So war es, dass Alessandro Paccanini ein Gewaltschuss aus Distanz aufs SV-Gehäuse zog aber Torhüter Seeger klärte dieses scharfe Geschoss über die Latte. Der folgende Eckstoß war wiederum zu harmlos in Minute 22. Frickenhofen brachte es folgend nicht zustande ein fehlerfreies Aufbauspiel aufzuziehen und waren nicht mehr ganz bei der Sache. Diese Phase baute die Gäste von der Lein ungemein auf und brachte diese zwar zu gefährlichen Aktionen welche aber nicht mit Erfolg gekürt waren. Dies zog sich bis kurz vor den Pausenpfiff und Frickenhofen wachte wieder aus dem Tiefschlaf auf. In der 46 Minute schnappte sich Luis Hirth einen Fehlpass und schickte Alex Frech auf die Reise, der noch den halben Platz abrannte und das 3:1 flach einschob.

Das Nächste folgt zugleich...

Wiederanpfiff, nächste Aktion: Alex Frech lief wie schon so oft an diesem Tag auf der rechten Seite runter bis an die Grundlinie und bediente Max Merkl, der den Ball mit dem Netz eiskalt verschweißte. Bei beiden Toren sah man einen Totalausfall der Gästeabwehr. So ging Frickenhofen mit einer komfortablen Führung nach zwei Buden in der Nachspielzeit in die Pause.



Lang nach Wiederanpfiff schenkten sich beide Teams nicht viel, bis dann die 55 Minute folgte und Frickenhofen drei Hochkaräter liegen ließ. Zweimal Luis Hirth und einmal Alex Frech hatten die Treffer aufm Fuß, doch der Schlussmann Manuel de Ritis hielt unteranderem zweimal seinen Kasten souverän sauber.



Wieder sollten sich beide Teams an der Mittellinie aufhalten bis Alex Frech nach zehrenden 75 Minuten der Durchbruch gelang. Der lief an der Außenbahn säuberst runter und flankte genau auf den Kopf von Max Merkl, der hier sein drittes Tor in der Partie markierte. Es vergingen diesmal weitere vier Minuten bis Frickenhofen nachlegte. Der zuvor eingewechselte Tim Bauer bekam ein Pass von Patrick Karasek an die Grundlinie und bediente Robin Bauer, der den Ball direkt und satt in der 79 Minute unterbrachte.



Den ersten Torschuss im zweiten Durchgang der Gäste markierte Florian Kaja in der späten 80ten Minute mit einem Gewaltschuss, doch war ein Fuß der SV Abwehr noch dazwischen. Seit dem sechsten Treffer fiel Frickenhofen wieder in ein Loch, indem man nur drum bettelte ein Tor zu fangen.

Es kam dann so wie es letztendlich kommen musste, ein unnötiger Strafstoß bescherte Leinzell den zweiten Treffer. Peter Fütterer wurde unnötig von den Beinen geholt und verwandelte diesen Strafstoß folgend selbst zum 6:2 Endergebnis in der 89ten Minute. Aber unterm Strich hatte das Gästeteam von der Lein einfach das Nachsehen und war zu schwach um sich gegen torlustige SVF’ler durchzusetzen. Wobei der SVF heute eine Spielweise hatte, die von der Einen in die Andere Extreme ging. Ein Mittelmaß gab es seitens Frickenhofen bei dieser Partie nicht.





Torfolge: 1:0 Fabi Bauer 5', 2:0 Max Merkl 12', 2:1 Alessando Paccanini 17', 3:1 Alex Frech 46', 4:1 Max Merkl 47', 5:1 Max Merkl 75', 6:1 Robin Bauer 79', 6:2 Peter Fütterer 89' (FE).