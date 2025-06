Frickenhofen mit Desaster

– Foto: Thomas Nast

Kreisliga B1 Frickenhofen Rechberg

Im ersten Durchgang waren die Hausherren das klar bessere Team und hatte Chancen über Chancen, doch keine davon ging rein. Im zweiten Durchgang schaltete Frickenhofen weitgehend ab und lud die Rechberger förmlich ein zum Tore schießen. Am Ende stand eine 4:3 Niederlage auf der Habenseite für Frickenhofen beim letzten Heimspiel. Nach einer historischen 19:0 Niederlage der zweiten Mannschaft gegen Mutlangen, startete die Erste mit viel Tempo in die Partie. Doch aus diesem Tempo wurde nichts gemacht. Die Gäste hatten die erste Chance des Tages. Als es Moritz Wendl in der neunten Minute aus kurzer Distanz flach versuchte aber an Alex Seeger knapp scheiterte. Frickenhofen mit Colin Postic an der Führung, der nach Freistoß in die Box direkt mit dem Kopf nahm aber durch eine weltklasse Parade vom Schlussmann geklärt wurde. So nahm das Spiel Fahrt auf und der Ball lief sehr gut und schnell durch die Reihen.

Den Unterschied in dieser Schlacht hätte Frickenhofen machen können in der 24.Minute durch Alex Frech, der den Ball nur knapp neben den langen Pfosten zog nach sehr gutem Angriff. Auf der anderen Seite wiederum war es Moritz Wendl der nach schönem Vorstoß nicht genügend Druck hinter den Ball kam, sodass Alex Seeger fest klären konnte. In der 29.Minute war es wieder Colin Postic der eine Flanke in die Box, knapp neben den Pfosten zog. Eine weitere Chance nach sehr gutem Zusammenspiel von Fabi Bauer und Colin Postic von der Grundlinie aus, in der Mitte stand Alex Frech, welcher den Ball freistehend nur in die Hände des TSGV's Torwart schoss in Minute 31. Wieder auf der anderen Seite die Gäste mit einem scharfen Eckball, wo zwei Akteure nur vorbeiflogen.