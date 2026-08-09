Frickenhofen lässt der SGM keine Chance – souveräner 4:0 Pokalsieg

Für Max Merkl fühlte sich das Hinterteil von Paul Hinderberger genau so gut an wie der erste Pflichtspielsieg – Foto: Thomas Nast

Unter glühender Sonne begann das Pokalspiel und es dauerte nicht einmal zwei Minuten, ehe Frickenhofen bereits in Führung lag. Ein Pass, der durchaus abseitsverdächtig war, erreichte Cedric Köger. Dieser legte quer auf den in den Strafraum einlaufenden Colin Postic, der den Ball erfolgreich zur frühen Führung verwandelte.

Es dauerte bis zur 29. Minute, ehe Frickenhofen wieder ein Lebenszeichen von sich gab. Fabi Bauer war allerdings einen Schritt zu spät, als eine Flanke auf den langen Pfosten kam. Zunehmend intensivierte sich das Spielgeschehen und beide Teams verlangten immer mehr voneinander. Wenn der Ball es einmal in den Strafraum der Frickenhofener schaffte, wurde es durchaus gefährlich, doch dies war nur selten der Fall. Insgesamt gab es auf beiden Seiten zu wenige Strafraumaktionen.

In der Folge kam von beiden Seiten zunächst nichts mehr, was unbedingt erwähnenswert gewesen wäre. Das Spiel war sehr zäh, was allerdings auch der enormen Hitze geschuldet war.

In der 45. Minute versuchte es Paul Hinderberger aus der Drehung und der Distanz, doch sein Versuch ging knapp am Pfosten vorbei.

Nach der Pause meldete sich die SGM zu Wort. Tim Oster probierte es von außerhalb des Strafraums, doch Alex Seeger lenkte den Ball über die Querlatte. Beim anschließenden Eckball wurde der Ball im Gestocher sogar noch von der Linie gekratzt. Kurz darauf zeigte die SGM einen sehr schönen Angriff, doch beim Querpass in die Box waren sämtliche Angreifer einen Schritt zu langsam, um dem Ball die entscheidende Richtung zu geben.

In der 55. Minute setzte sich Paul Hinderberger sensationell auf der linken Seite durch und legte den Ball zurück auf Max Merkl. Dieser nahm aus rund 16 Metern Maß und trieb den Ball in die Maschen zum 0:2!

Martin Dominik von der SGM versuchte es anschließend von der linken Seite mit einem weiten Schuss, dieser ging jedoch nur knapp über das Tor.

Die Vorentscheidung fiel in der 67. Minute. Nach einer sehr starken Balleroberung machte Colin Postic einige Meter, zog in Richtung Strafraum und schlenzte den Ball sehenswert am Keeper vorbei. Dieser schlug am langen Pfosten ein zum 0:3!

Frickenhofen konnte nun zunehmend frei aufspielen, während bei der SGM sichtlich die Kräfte und der Glaube schwanden. So erhöhte Frickenhofen nach einer Ecke auf 0:4. Lorenz Hinderberger verlängerte den Ball auf Max Merkl, der damit seinen zweiten Treffer des Tages erzielte.

Danach passierte nicht mehr viel. Frickenhofen spielte die Partie souverän zu Ende und ließ der SGM keine Chance mehr, zurückzukommen. Am Ende steht ein deutlicher und verdienter 4:0 Erfolg und damit der Einzug in die nächste Pokalrunde.

Weiter geht es bereits am kommenden Donnerstag, den 13. August, um 18:00 Uhr in Frickenhofen. Dort wird der Sieger der Partie FC Spraitbach gegen Stern Mögglingen erwartet.

Torfolge:

0:1 Colin Postic (2.)

0:2 Max Merkl (55.)

0:3 Colin Postic (67.)

0:4 Max Merkl (75.)