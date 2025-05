– Foto: Thomas Nast

Frickenhofen glänzt mit Kantersieg Kreisliga B1 Durlangen II Frickenhofen

Beim Nachholspiel in Durlangen, zeigte sich Schwarz-Gelb von einer der besseren Seiten mit einem 5:0 Sieg. An diesem Mittwochabend glänzte das Team durch die Bank gegen erstaunlich harmlose viertplatzierte Durlanger, wo nie richtig ins Spiel kamen. Zum Nachsitzen lud der FC Durlangen am Mittwochabend. Beide Teams starteten druckvoll in der Abendsonne. Doch Frickenhofen machte direkt den Standpunkt klar: Colin Postic verstolpert beim Aufbauspiel den Ball, welcher aber von Max Merkl ins letzte Drittel angegriffen wurde. Dieser legte quer und Alex Frech versuchte den Ball zunächst am Schlussmann vorbeizuschlenzen, welcher aber noch pariert wurde in die Füße von Frech, der dann die Führung doch noch markierte.

Frickenhofen nahm unerklärlich den Druck raus und es schlichen sich Fehler ein, was nicht spurlos an den Hausherren vorbeiging, diese bliesen zum Gegenangriff. Andreas Hermann versuchte es somit von der rechten Strafraumkante und zog den Ball nur knapp drüber. Frickenhofen schwamm nun in der Abwehr gewaltig aber der Ball wurde immer geklärt. Eine Klärung brachte den zweiten Treffer. In der 15.Minute legte Fabi Bauer quer in die Box auf Cedric Köger, dieser wiederum verlor den Ball bei der Annahme, welcher frei vor dem Tor lag. Max Merkl reagierte hervorragend und brachte den Ball vollends über die Linie. Frickenhofen klimatisierte sich wieder aber in der Abstimmung zwischen Abwehr und Torhüter passte es nicht. Maxi Hölzle hatte so den Anschlusstreffer auf dem Kopf aber setzte diesen nur Zentimeter neben das Tor.