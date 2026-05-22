Frickenhofen gewinnt Topspiel und übernimmt die Tabellenführung

Die erste gefährliche Aktion gehörte dem SVF. Nachdem Alex Frech in der 15. Minute kurz vor dem Strafraum gefoult wurde, setzte Rene den anschließenden Freistoß knapp über das Tor.

Von Beginn an entwickelte sich das erwartete Topspiel auf hohem Niveau. Beide Mannschaften agierten konzentriert und wollten um jeden Preis den ersten Fehler vermeiden. Entsprechend intensiv wurden die ersten Angriffe auf beiden Seiten verteidigt.

Frickenhofen blieb dran und legte in der 31. Minute nach. Über die linke Seite kombinierte sich der SVF sehenswert nach vorne. Alex Frech bediente Colin Postic, dessen präzise Flanke an den langen Pfosten Finnegan Messer fand. Dieser war perfekt eingelaufen und schob zum umjubelten 2:0 ein.

In der 22. Minute belohnte sich Frickenhofen schließlich für den engagierten Auftritt. Finnegan Messer setzte sich stark über die rechte Seite durch und brachte den Ball scharf in die Mitte. Dort konnte Waldstetten nur unzureichend klären, ehe Cedric Köger aus rund 20 Metern abzog. Der Ball rutschte dem Torhüter unglücklich durch die Hände – das 1:0 für den SVF.

Auch defensiv zeigte sich Frickenhofen in der ersten Hälfte hochkonzentriert. Zwar wurde die Partie zunehmend hitziger und es kam zu einigen Nickligkeiten, unfair wurde es jedoch nie. Genau die Intensität, die man von einem Spitzenspiel erwarten durfte.

Kurz vor der Pause verhinderte Luis Hirth mit sicherem Herausfausten bei einem Freistoß aus dem Halbfeld eine gefährliche Situation. Im direkten Gegenzug stand Colin Postic nach einem schnellen Konter knapp im Abseits.

Zur Halbzeit führte Frickenhofen verdient mit 2:0. Die Mannschaft überzeugte mit hoher Laufbereitschaft, konsequent geführten Zweikämpfen und zielstrebigem Offensivspiel.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Waldstetten den Druck. In der 54. Minute nahm Beyerle einen Ball stark mit der Brust an und kam aus der Drehung zum Abschluss, doch Luis Hirth reagierte überragend und lenkte den Ball zur Seite.

Mit zunehmender Spieldauer wurde die Partie aus Sicht des SVF etwas fahriger. Der Zugriff im Mittelfeld ging zeitweise verloren, dennoch boten sich große Chancen zur Vorentscheidung. Innerhalb weniger Minuten scheiterte Colin Postic gleich zweimal am glänzend reagierenden Torhüter der Gäste.

In der 74. Minute kam Waldstetten dann durch einen umstrittenen Strafstoß zurück ins Spiel. Fabi Bauer spielte nach Ansicht vieler Zuschauer klar den Ball, dennoch entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter und die Gäste verkürzten auf 2:1.

Doch Frickenhofen zeigte die perfekte Antwort. In der 80. Minute startete Ben Krieger einen starken Sololauf, ließ gleich mehrere Gegenspieler stehen und legte quer auf Youngster Paul Hinderberger. Dieser musste den Ball aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken – die Entscheidung zum 3:1.

In der Schlussphase warf Waldstetten nochmals alles nach vorne, doch Frickenhofen verteidigte leidenschaftlich und ließ kaum klare Chancen zu. Jeder kämpfte für jeden und genau diese geschlossene Mannschaftsleistung machte am Ende den Unterschied.

Mit dem verdienten Sieg übernimmt der SVF die Tabellenführung und setzt im Aufstiegskampf ein starkes Ausrufezeichen.

Tore: 1:0 Cedric Köger (22.), 2:0 Finnegan Messer (30.), 2:1 Steffen Baur (74. Foulelfmeter), 3:1 Paul Hinderberger (78.)