Frickenhofen ganz cool zu NULL

An diesem Spieltag war Frickenhofen gewollt nach 2008 endlich mal wieder einen Sieg gegen die Gäste aus Lindach zu holen, was sich im zweiten Durchgang letztendlich bestätigte. Lindach entwickelte sich im zweiten Durchgang mit zunehmender Zeit eher als Trainingspartner, gegen den man in allen Belangen den Ton angab und sich hochverdient mit einem 4:0 Sieg belohnte.

Der Start der Hausherren war mit viel Druck in die Hälfte des TV verbunden. So konnte Alex Frech schon in der siebten Minute, nur mit einem Foul im Strafraum gestoppt werden. Dieser trat selbst an und brachte den SV in Führung. Nur zwei Minuten später wurde Frech von Florian Grau souverän bedient doch hier verzog Frech den Ball nur knapp am langen Pfosten.

Die Gäste fingen nun an hier Fahrt aufzunehmen und konnten schöne Aktionen über die linke Seite zwar vermelden aber nichts Zwingendes rausschlagen. Von nun an bekamen die Zuschauer ein sehr intensives Spiel bei frühsommerlicher Hitze zu sehen. Den ersten Schuss für die Gäste gab Adrian Gavranic ab, welcher aber von Luis Hirth von dem Himmel geholt wurde. Frickenhofen nahm sichtlich die Zweikämpfe nicht mehr an und Lindach hätte wieder zweimal durch Adrian Gavranic und Maximilian Kautnik den Ausgleich machen können aber beide vergaben nur knapp.