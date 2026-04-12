Frickenhofen festigt Relegationsplatz von Thomas Nast · Heute, 18:39 Uhr · 0 Leser

Im ersten Durchgang sah man ein intensives Kräftemessen, doch im zweiten Durchgang platzte dem SVF der Knoten. Frickenhofen gewann verdient mit 3:0 gegen den direkten Verfolger Pfahlbronn und baute somit das Punktepolster weiter aus. Schon früh pfiff Frickenhofen zum Angriff. Stark durchgespielt wurde Finnegan Messer am Ende jedoch vom Ball getrennt. Auch Cedric Köger versuchte es aus der Distanz und zwang den Schlussmann zur Parade. In der 13. Minute stand Torben Stobel zwar goldrichtig in der Box, konnte den Ball letztendlich aber nicht ordentlich verarbeiten. Zunehmend kämpften beide Seiten um jeden Raum auf dem großen Platz, so entwickelte sich ein munteres Hin und Her. Nur die Tore blieben aus.

Lange sah man ein reines Kräftemessen, bis in der 28. Minute Simon Klose nach einer Ecke für den SVP zum Abschluss kam, sein Versuch wurde jedoch gerade noch geklärt. Bis zum Pausenpfiff sahen die Zuschauer ein intensives Duell, in dem sich keines der Teams einen Vorteil erspielen konnte. Nach der Pause meldete sich Pfahlbronns Routinier Oskar Köngeter mit einem platzierten Freistoß aufs rechte Dreieck, doch Luis Hirth parierte stark. Auf der anderen Seite traf Alex Frech nach einem Zweikampf mit dem Schlussmann, doch der Unparteiische entschied auf Foulspiel.