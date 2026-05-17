Frickenhofen feiert Schützenfest auf dem Rechberg

Der SV Frickenhofen legte auf dem Rechberg los wie die Feuerwehr und setzte die Hausherren direkt unter Druck. Bereits nach zwei Minuten gewann Finnegan Messer das Laufduell gegen den Schlussmann, lupfte den Ball über diesen hinweg an die Linie, wo Cedric Köger goldrichtig stand und zur frühen Führung einschob.

Defensiv ließ Frickenhofen den Gastgebern kaum Räume. Offensiv zeigte sich der Tabellenweite dagegen weiter spielfreudig. Nach 24 Minuten setzte sich Cedric Köger stark über die rechte Seite durch und bediente den einlaufenden Alex Frech, der nur noch einschieben musste.

Auch danach blieb Frickenhofen klar tonangebend. Rechberg wirkte überfordert und fand kaum Mittel gegen das aggressive Pressing der Gäste. In der neunten Minute gewann Rene Galozy den Ball tief in der gegnerischen Hälfte und schickte Messer sofort auf die Reise. Der Angreifer blieb vor dem Tor cool und erhöhte flach auf 2:0.

Mit der komfortablen Führung im Rücken schaltete Frickenhofen vor der Pause allerdings einen Gang zurück. Rechberg nutzte dies in der 40. Minute aus: Yannik Waibel gewann den Ball an der Strafraumkante und flankte auf Leon Lieberknecht, der per Kopf zum 1:3 verkürzte. Bis zum Halbzeitpfiff blieb Frickenhofen anschließend erstaunlich passiv.

Auch nach dem Seitenwechsel wirkten die Gäste zunächst ungewohnt fahrig. Viele Fehlpässe und lange Bälle brachten Rechberg zwar etwas mehr Spielanteile, echte Gefahr entstand daraus jedoch kaum.

Nach einer guten Stunde stellte Frickenhofen dann endgültig die Weichen auf Kantersieg. Zunächst setzte sich Colin Postic nach Vorarbeit von Paul Hinderberger stark durch und traf zum 4:1. Nur eine Minute später landete ein abgefälschter Ball erneut vor den Füßen von Postic, der kompromisslos zum fünften Treffer einschoss.

Damit war der Widerstand der Hausherren endgültig gebrochen. Finnegan Messer erhöhte nach starkem Durchsetzungsvermögen auf der Außenbahn weiter, ehe Ben Krieger mit einem präzisen Abschluss ins lange Eck das 7:1 folgen ließ.

Den Schlusspunkt setzte erneut Messer: Nach perfekter Vorlage von Colin Postic vollendete der Angreifer in der 83. Minute wuchtig zum 8:1-Endstand und schnürte damit seinen Dreierpack.

Mit dieser Machtdemonstration reist Frickenhofen nun mit reichlich Rückenwind in den großen Showdown am kommenden Freitag im heimischen Waldstadion.

Torfolge:

0:1 Cedric Köger 2', 0:2 Finnegan Messer 9', 0:3 Alex Frech 24', 1:3 Leon Lieberknecht 40', 1:4 Colin Postic 66', 1:5 Colin Postic 67', 1:6 Finnegan Messer 75', 1:7 Ben Krieger 79', 1:8 Finnegan Messer 83'.