Frickenhofen entscheidet das Derby für sich! von Thomas Nast · 04.04.2026, 17:41 Uhr · 0 Leser

Frickenhofen hat das Derby gegen Ruppertshofen für sich entschieden und dabei vor allem mit Effizienz und defensiver Stabilität überzeugt. Während die Gastgeber ihre wenigen Chancen eiskalt nutzten, biss sich der TSV an der kompakten SV-Abwehr die Zähne aus. Die Partie begann zunächst abwartend. Beide Teams tasteten sich vorsichtig heran, wobei Frickenhofen im Laufe der ersten Hälfte zunehmend die Initiative übernahm. Ruppertshofen setzte vor allem auf lange Bälle, ohne dabei zunächst gefährlich zu werden. Nach einer längeren ereignisarmen Phase schlug der SV dann doppelt zu: In der 35. Minute setzte sich Max Merkl stark durch und vollendete sehenswert zur Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Alex Frech mit einem direkt verwandelten Freistoß aus dem Halbfeld auf 2:0.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Frickenhofen zunächst tonangebend. Frech hatte direkt nach Wiederanpfiff die Chance auf das dritte Tor, verfehlte das Gehäuse jedoch knapp. Mit zunehmender Spieldauer kam Ruppertshofen besser in die Partie und erarbeitete sich mehrere gute Möglichkeiten. Doch sowohl Philipp Opp als auch Tim Adam scheiterten am glänzend aufgelegten SV-Keeper Luis Hirth.