Frickenhofen dreht nach der Pause auf

Bereits in der 5. Minute setzte Messer das erste Ausrufezeichen: Nach einem feinen Zuspiel von Luka Peltsch traf der Angreifer abgeklärt zur frühen Führung. Danach verloren die Gäste allerdings etwas den Faden, ließen den Ball nicht sauber laufen und brachten durch kleine Fouls Unruhe ins eigene Spiel.

Weiler wurde im Verlauf des ersten Durchgangs stärker, blieb aber im Abschluss zu harmlos. Keita Lancey prüfte Frickenhofens Keeper Luis Hirth in der 25. Minute mit einem Schuss aus spitzem Winkel, kurz darauf verfehlte Janik Schneider mit einem Distanzschuss knapp das Ziel. Zur Pause stand eine verdiente, aber wacklige 1:0-Führung für die Gäste.

Nach dem Seitenwechsel kam Frickenhofen wie verwandelt aus der Kabine. Nur Sekunden nach Wiederanpfiff setzte sich Cedric Köger auf der linken Seite stark durch und legte perfekt für Finnegan Messer auf, der zum 0:2 vollendete. Wenig später vergab Max Merkl freistehend eine Riesenchance, ehe Hirth auf der Gegenseite einen gefährlichen Freistoß entschärfte.