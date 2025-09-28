Frickenhofen deklassiert Lindach

An diesem Spieltag zeigte Frickenhofen wiedermal seine volle Kraft und schenkte Lindach sechs Tore bei einer Machtdemonstration ein, wohlgemerkt zu Null.

Die Gäste blieben am Drücker und kombinierten weiter sauber. Bereits in der 11. Minute fiel das nächste Tor: Cedric Köger wurde auf der rechten Seite freigespielt, zog bis an die Grundlinie und legte perfekt für René Galozy auf, der am langen Pfosten zum 2:0 einschob.

Frickenhofen startete druckvoll in die Partie und unterstrich sofort seine Favoritenrolle: Nach einer Flanke von Alex Frech von der linken Seite lauerte Finnegan Messer bereits im Strafraum. Zwar scheiterte er noch am glänzend reagierenden Keeper, doch Max Merkl verwertete den Abpraller eiskalt zum 1:0 in der 4. Minute.

Lindach meldete sich erstmals in der 22. Minute: Andreas Perers setzte sich stark auf der rechten Seite durch, zog in den Strafraum und zielte flach auf den langen Pfosten. Der Ball wurde jedoch leicht abgefälscht und rollte knapp am leeren Tor vorbei.

Kurz darauf versuchte sich Kevin Wolainski, der sich gut durchsetzte, am Schlussmann aber scheiterte. Besser machte es Finnegan Messer in der 32. Minute: Nach einem Freistoß von Max Merkl drückte er sich durch die Abwehr und köpfte zum 3:0 ein. Nur fünf Minuten später legte Messer nach, als ihn René Galozy mustergültig bediente – 4:0 (37.).

In der Folge wurde die Partie zunehmend ruppiger, bis der Halbzeitpfiff für etwas Beruhigung sorgte.

Nach Wiederanpfiff kam Lindach besser ins Spiel: Ein Eckball landete im Getümmel, Jonas Schmidt brachte den Ball aufs Tor, doch Frickenhofens Keeper Luis Hirth parierte stark im Nachfassen. In der 52. Minute hatte Maciej Lotarski Pech, als sein Schuss aus der Distanz nur an die Querlatte klatschte. Lindach zeigte nun mehr Präsenz, während Frickenhofen eine kurze schwächere Phase hatte.

Doch auch in dieser Phase verpasste Frickenhofen weitere Treffer nur knapp: In der 74. Minute setzte sich Wolainski stark auf der linken Strafraumseite durch, fand mit seinem schwächeren linken Fuß jedoch keinen Abnehmer. Zwei Minuten später versuchte sich Ben Krieger, dessen Schuss von der Strafraumkante noch pariert wurde. In der 80. Minute machte er es besser: Erst scheiterte er am Keeper, doch den Abpraller verwandelte er volley zum 5:0.

Damit nicht genug: Nach Vorlage von Finnegan Messer erhöhte Krieger wenig später auf 6:0, indem er Torhüter und Abwehrspieler ausspielte und den Ball ins leere Tor schob.

Am Ende gewann Frickenhofen hochverdient – trotz einer kurzen Phase, in der Lindach aufkam – mit 6:0. Frickenhofen parkt somit mindestens bis nächste Woche auf dem ersten Tabellenplatz.

Torfolge: 0:1 Max Merkl 4', 0:2 René Galozy 11', 0:3 Finnegan Messer 32', 0:4 Finnegan Messer 37', 0:5 Ben Krieger 80', 0:6 Ben Krieger 87'