Frickenhofen bleibt makellos von Thomas Nast · Heute, 17:23 Uhr · 0 Leser

Der SV Frickenhofen bleibt weiterhin das Maß der Dinge und hat auch auswärts beim FC Spraitbach nichts anbrennen lassen. Mit einem verdienten 3:0-Erfolg untermauerte die Mannschaft ihre Ambitionen im oberen Tabellendrittel. Die Anfangsphase war von einem gegenseitigen Abtasten geprägt. Erst in der 7. Minute meldete sich Frickenhofen mit einer Chance: Colin Postic eroberte stark den Ball und lief aufs Tor zu, brachte beim Abschluss jedoch nicht den gewünschten Druck hinter den Ball. Doppelchance für Frickenhofen in der 16. Minute: Alex Frech brachte den Ball scharf aufs Tor, Colin Postic setzte nach, doch den Abpraller des Torwarts brachte er nicht über die Linie, da ein FC-Spieler klärte.

Das Spiel verlagerte sich zunehmend in die Hälfte des FC. Luka Peltsch hätte nach einem starken Solo die Führung erzielen können, legte den Ball jedoch noch einmal quer – es gab Ecke. Diese verteidigten die Hausherren zunächst, doch der Ball landete erneut bei Peltsch, der aus 15 Metern zur Führung einschoss. Das nächste Tor ließ nicht lange auf sich warten: In der 32. Minute brachte Alex Frech eine Ecke in den Strafraum, die Max Preuß per Kopf verwertete. Zum Ende der ersten Halbzeit spielte der SV zu fahrlässig und wirkte defensiv unsicher, sodass Spraitbach zu guten Aktionen kam, jedoch ohne klare Torchancen.