Frickenhofen beeindruckt auch gegen Straßdorf

Im sonnigen Waldstadion fand das Kräftemessen zwischen Frickenhofen und dem Überraschungsgast aus Straßdorf statt. Beide Teams duellierten sich im Mittelfeld, doch Frickenhofen suchte immer wieder den Weg nach vorne, der im letzten Drittel jedoch vereitelt wurde.

Auf der anderen Seite war es sieben Minuten später Manuel Menz, der bei einer langen Flanke sträflich frei in der Box stand, den Ball aber nicht ordentlich verarbeiten konnte.

Die Gäste wurden mit zunehmender Zeit immer präsenter im Spiel, während sich Frickenhofen bei der Abwehr oft zu viel Zeit ließ, den Ball zu klären. So kam es zu einem Warnschuss an den Pfosten. In der 21. Minute hatte René Galozy die Chance zur Führung, nachdem er einen Pass von der linken Seite in die Box verarbeitete, den Ball aber in die Füße des Schlussmanns spielte.

Lange sah man in dieser Partie nichts außer einem ständigen Hin und Her ohne nennenswerte Aktionen – bis dann in der 41. Minute der Dosenöffner von Frickenhofen fiel: Alex Frech verwandelte einen Handelfmeter eiskalt. Das nächste Tor ließ nicht lange auf sich warten: Cedric Köger nutzte seine Geschwindigkeit auf der rechten Seite, zog an die Strafraumkante und legte quer auf Frech, der unbedrängt einschob. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Theo Leuze nach sehr guter Vorarbeit von Colin Postic auf 3:0. Mit einer derart komfortablen Führung hatten die Zuschauer in den ersten 40 Minuten wohl nicht gerechnet.

Frickenhofen startete nach der Pause genauso dominant, wie sie aufgehört hatten. Max Merkl hätte das vierte Tor machen können, nachdem er ein schönes Zuspiel von Finnegan Messer erhielt, doch er verfehlte den Ball. Ab der 57. Minute spielte Frickenhofen zudem in Überzahl.

In der Folge erspielten sich die Gastgeber weitere sehenswerte Chancen durch Messer, Ben Krieger und Leuze, scheiterten aber allesamt am stark agierenden Schlussmann.

Nach einigen Wechseln wurde Frickenhofen etwas zu lässig, was die Gäste aus Straßdorf wieder ins Spiel brachte. Diese belohnten sich in der 80. Minute nach einer Ecke, die Keeper Luis Hirth nicht festhalten konnte – Ivan Kapovic staubte ab.

Anschließend wurde Straßdorf immer gefährlicher. Marius Krieger hatte den Anschlusstreffer auf dem Fuß, traf aber den Ball am langen Pfosten nicht richtig. Auf der anderen Seite vergab erneut Messer eine gute Chance durch seine Eigensinnigkeit.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Ben Krieger in der 92. Minute: Nach einer weiten Flanke lupfte er den Ball frech über den Torwart zum 4:1-Endstand.

Torfolge: 1:0 Alex Frech 41' (HE), 2:0 Alex Frech 43', Theo Leuze 45+2', 3:1 Ivan Kapovic 80', 4:1 Ben Krieger 90+2'.