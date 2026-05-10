Frickenhofen antwortet mit souveränem Heimsieg

Vom ersten Anstoß an rissen die Gelben das Zepter an sich und drängten den Gegner tief in dessen Hälfte zurück. So dauerte es nicht lange, ehe der erste Jubel durch das Rund hallte. Nach beherztem Pressing gelangte das Leder zu Rene Galozy, welcher mit wachem Auge eine feine Flanke auf Alex Frech schlug. Dieser setzte zum Kopfstoß an und versenkte das Spielgerät gegen die Laufrichtung des Torwächters im langen Eck.
Auch in der Folge blieb Frickenhofen Herr des Geschehens. Colin Postic behauptete den Ball mit großer Stärke und legte ab auf Max Morgl. Dieser täuschte den Schuss zunächst listig an, zog nach innen und jagte das Leder unhaltbar in die linke Ecke zum 2:0.
Nach dem zweiten Treffer zogen sich die Hausherren etwas zurück und überließen Lindach vermehrt den Ball. Doch die Gäste wussten mit ihrem Besitz wenig anzufangen, da die Hintermannschaft des SVF wachsam blieb. Immer wieder wurde der Spielfluss zudem durch Unterbrechungen und fragwürdige Entscheidungen des Unparteiischen gehemmt, sodass die Partie bis zur Halbzeit etwas dahinplätscherte.
Auch nach dem Seitenwechsel zeigte Lindach zunächst mehr Mut, doch gefährliche Torchancen blieben rar gesät. Dann jedoch schlug Frickenhofen erneut zu. Brillo erkannte den freien Raum hinter der feindlichen Abwehrreihe und schlug einen Flugball wie aus dem Bilderbuch auf Cedric Köger. Dessen Hereingabe wurde vom sandigen Boden im Fünfmeterraum tückisch abgefälscht und fand überraschend den Weg ins lange Eck.
Nun waren die Gelben endgültig entfesselt. Mit sehenswertem Kombinationsspiel trugen sie den Ball aus den eigenen Reihen nach vorne. Max Preußolini erkannte den Laufweg von Finni Messer und schickte ihn präzise auf die Reise. Messer blieb vor dem Kasten eiskalt und vollendete flach ins lange Eck zum 4:0.
Nach der Trinkpause bäumte sich Lindach nochmals auf und verkürzte nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten per Direktabnahme auf 4:1. Weitere Möglichkeiten lagen jedoch eher auf Seiten der Frickenhofener, welche es verpassten, den Spielstand noch höher zu gestalten. Die letzten Minuten waren – wie schon zuvor – von vielen Unterbrechungen geprägt.
So endete die Begegnung mit einem verdienten Sieg für den SV Frickenhofen, der sich von der Niederlage der Vorwoche nicht beirren ließ und wie ein wahrer Spitzenreiter auftrat.
Torfolge: 1:0 Alex Frech 3', 2:0 Max Morgl 6', 3:0 Cedric Köger 55', 4:0 Finni Messer 62', 4:1 Marciej Lotarski 75'.