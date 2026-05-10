Frickenhofen antwortet mit souveränem Heimsieg von Thomas Nast · Heute, 18:50 Uhr · 0 Leser

Nach der Niederlage auf fremdem Boden zu Durlangen zeigte der SV Frickenhofen die richtige Antwort und schlug die Mannen aus Lindach mit 4:1. Durch die Niederlage Waldstettens erklimmt der SVF damit vorerst den Platz an der Spitze des Tableaus. Vom ersten Anstoß an rissen die Gelben das Zepter an sich und drängten den Gegner tief in dessen Hälfte zurück. So dauerte es nicht lange, ehe der erste Jubel durch das Rund hallte. Nach beherztem Pressing gelangte das Leder zu Rene Galozy, welcher mit wachem Auge eine feine Flanke auf Alex Frech schlug. Dieser setzte zum Kopfstoß an und versenkte das Spielgerät gegen die Laufrichtung des Torwächters im langen Eck. Auch in der Folge blieb Frickenhofen Herr des Geschehens. Colin Postic behauptete den Ball mit großer Stärke und legte ab auf Max Morgl. Dieser täuschte den Schuss zunächst listig an, zog nach innen und jagte das Leder unhaltbar in die linke Ecke zum 2:0.

Nach dem zweiten Treffer zogen sich die Hausherren etwas zurück und überließen Lindach vermehrt den Ball. Doch die Gäste wussten mit ihrem Besitz wenig anzufangen, da die Hintermannschaft des SVF wachsam blieb. Immer wieder wurde der Spielfluss zudem durch Unterbrechungen und fragwürdige Entscheidungen des Unparteiischen gehemmt, sodass die Partie bis zur Halbzeit etwas dahinplätscherte. Auch nach dem Seitenwechsel zeigte Lindach zunächst mehr Mut, doch gefährliche Torchancen blieben rar gesät. Dann jedoch schlug Frickenhofen erneut zu. Brillo erkannte den freien Raum hinter der feindlichen Abwehrreihe und schlug einen Flugball wie aus dem Bilderbuch auf Cedric Köger. Dessen Hereingabe wurde vom sandigen Boden im Fünfmeterraum tückisch abgefälscht und fand überraschend den Weg ins lange Eck.