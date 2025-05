Frickenhausen besiegt Heiningen knapp

Frickenhausen brauchte bis zur zweiten Halbzeit, um zurückzuschlagen. In der 51. Minute unterlief Heiningens Alex Meyer ein folgenschwerer Ballverlust. Fabian Weber schnappte sich die Kugel, flankte und der Ball senkte sich unhaltbar ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich. Heiningen reagierte mit mehreren Wechseln (65’, 69’, 72’ und 79’), unter anderem feierte Justin Hrabar nach langer Verletzungspause sein Comeback. Doch der große Moment gehörte erneut Weber. In der 83. Minute nutzte er einen Strafatoß eiskalt zum 2:1. Trotz Nachspielzeit gelang Heiningen der Ausgleich nicht mehr. Frickenhausen brachte die knappe Führung über die Zeit, sicherte sich drei wichtige Punkte und rückt in der Tabelle auf drei Punkte Rückstand an den FCH ran.