FRG-Hallencup: Herzogsreuter Derbyrausch, Freyunger »Losglück«

Pure Freude: Freyung nach der Nerven-Entscheidung in Gruppe 2. – Foto: Helmut Weigerstorfer

"Wenn dann machen wir es sportlich", schlug Freyungs Kapitän Felix Seitz vor und wurde von seinem Röhrnbacher Pendant bestätigt. Es wurde also um den Einzug in die Endrunde nicht gelost, sondern ein "Elfern" durchgeführt. Und da setzte sich A-Klassist dank eines überragenden Keepers Raphael Petzi durch, sodass Titelverteidiger Röhrnbach bereits in der Vorrunde die Segeln streichen musste.

Erster Teil der Vorrunde des FRG-Hallencups 2025 - und es wurden gleich Geschichten geschrieben, die eben nur der (Hallen-)Fußball schreibt. Freyung war dabei nicht der einzige A-Klassist, der im Mittelpunkt gestanden ist. Auch der SC Herzogsreut sorgte für Aufsehen. Die Truppe um Torjäger Johannes Blöchl setzte sich im Derby-Finale gegen die DJK SSV Hinterschmiding durch - und steht erstmals in seiner Vereinsgeschichte in der Endrunde. Gruppe 1

Waldkirchen machte Favoriten-Dinge und setzte sich in dieser Gruppe völlig verdient und völlig souverän durch. Der Bezirksligist gab sich keine Blöße. Spannender wurde es um das zweite Endrunden-Ticket. Und das ging nicht, wie man vielleicht erwarten hätte können, an Kreisklassisten SG Thurmansbang/Saldenburg, sondern an Herzogsreut. Und wie es der Spielplan so wollte, wurde just das Gemeindederby gegen Hinterschmiding zum Finale - mit dem besseren Ende für den SCH.

Schrieben SC-Geschichte (hinten v.l.): Samuel Lerchl, Nico Moser, Manuel Deiglmeier, Marco Schuster, Johannes Blöchl, (vorne v.l.) Fabian Pongratz, Andreas Herzig, Jonas Deiglmeier und Andreas Freund. – Foto: Helmut Weigerstorfer