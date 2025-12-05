FRG-Hallencup 2025: Holzfreyung, Röhrnbach - und nun?

Eins hat der FRG-Hallencup seit seiner Wiederbelebung vor drei Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Wird unter dem Dach gekickt im Landkreis Freyung-Grafenau, ist die klassiche Rollenverteilung mit Favoriten und Außenseitern nicht relevant. 2024 hat sich der damalige A-Klassist Holzfreyung den Pokal geholt, vergangenes Jahr Kreisklassist Röhrnbach. Und heuer? Holt wieder ein Überraschungsteam den Cup? Oder greifen die Bezirksligisten Waldkirchen oder Mauth zu? Erste Antworten darauf gibt's am Samstag, 6. Dezember, wenn der erste Teil der Vorrunde über die Bühne geht...

Jonas Bumberger (Co-Spielertrainer, Saldenburg/Thurmansbang): "Wir werden mit einer gemischten Mannschaft aus unserer Ersten und Zweiten antreten und wollen einfach Spaß haben. Jeder, der mitspielen möchte, ist bei uns dabei."

Gundolf Hain (Sportlicher Leiter, Waldkirchen): "Nach längerer Pause wollen unsere Jungs aus der 1. und 2. Herrenmannschaft wieder Hallenluft schnuppern und deshalb treten wir dieses Jahr an. Die Idee dahinter: Wenn wir uns unter der Woche sowieso zum Hallenkick treffen, können wir auch gleich beim Turnier mitmischen. Der Spaß steht für die Mannschaft ganz klar im Mittelpunkt. Natürlich wissen wir aber auch, dass wir den Verein repräsentieren. Deshalb soll bei aller Freude am Spiel auch die Ernsthaftigkeit und der Einsatz nicht fehlen. Gecoacht wird das Team von Philip Autengruber, der die Jungs wie immer mit der richtigen Mischung aus Spaß, Motivation und Ehrgeiz aufs Parkett schicken wird."

Florian Blöchl (Sportlicher Leiter, Hinterschmiding): "Wir freuen uns auf den FRG-Hallencup und gehen mit einer Mischung aus Vorfreude und sportlichem Ehrgeiz in die Vorrunde. Das Turnier hat für uns durchaus Stellenwert, auch wenn der Spaß und die Spielpraxis in der Halle im Vordergrund stehen. Unser Ziel ist es, die Gruppenphase erfolgreich zu gestalten und möglichst weit zu kommen - auch wenn die Gruppe durchaus mit starken Mannschaften besetzt ist. Wir treten mit einem Kader an, der aus Stammspielern und einigen jungen Akteuren, die sich zeigen sollen, besteht.“

Fabian Pongratz (Abteilungsleiter, Herzogsreut): "Wir treten nach jahrelanger Abstinenz an und schauen einfach, was möglich ist. Ein konkretes Ziel haben wir nicht. Unsere Mannschaft besteht überwiegend aus jungen Spielern und in erster Linie soll der Spaß im Vordergrund stehen."

--> Hier geht's zum Spielplan und weiteren Infos (einfach klicken)

Gruppe B

Hans Wistl (Abteilungsleiter, Böhmzwiesel): "Die junge und unerfahrene DJK Elf-will versuchen, in der Halle besseren Fußball zu spielen als in der laufenden A Klassen-Saison. Ob das gelingt, hängt davon ab, ob die Mannschaft die vielen technischen Fehler und die unnötigen Fehlpässe vermeiden kann. Doch egal, wie der FRG-Hallencup endet: Der Spaß und die Kameradschaft stehen nach wie vor an vorderster Stelle."

Stefan Schrottenbaum (Sportlicher Leiter, Freyung): "Wir freuen uns auf den Cup, für uns werden das ein paar schöne Tage in der Halle. Als Gastgeber wäre es schön, wenn wir in der Endrunde dabei wären. Aber viel wichtiger ist, dass sich keiner verletzt, denn die Saison ist für uns wichtiger als der Hallencup. Antreten werden wir mit Spieler der ersten und zweiten Mannschaft. Jeder, der kann und Spaß am Futsal hat, darf spielen. Ich hoffe, die Stimmung ist genauso gut wie in den Vorjahren und der Cup wird wieder ein super Erlebnis für alle Mannschaften."

Mario Heigl (Trainer, Hohenau): "Wir nehmen gerne am Budenzauber teil. Halle ist bei uns auf freiwilliger Basis und es spielen die Leute, die keine Wehwechen haben. Natürlich kann es nur das Ziel eines jeden einigermaßen motivierten Sportlers sein, soweit wie möglich zu kommen."

Andreas Pangratz (Vorstandsmitglied/Spieler, Röhrnbach): "Wir freuen uns auf das Turnier und hoffen natürlich, soweit wie möglich zu kommen. Allerdings steht bei uns eher der Spaß im Vordergrund. Der Kader wird aus Spielern der 1. und 2. Mannschaft bestehen."

--> Hier geht's zum Spielplan und weiteren Infos (einfach klicken)