Freyungs Mädchen für alles

Die FRG-Männer tanzen nach ihrer Pfeiffe bzw. Ansage (v.l.): Janna Simmet, Celina Wagner und Lisa Kaspar. – Foto: Christian Fuchs

Der große Traum ist geplatzt. Eigentlich wollten die Freyunger Mädls das "Finale dahoam" eintüten. Denn die Endrunde der Niederbayerischen Hallenmeisterschaft der Frauen findet in dieser Wintersaison in der Dreifachturnhalle am Oberfeld statt. Doch Sammer, Huber & Co. scheiterten bereits in der Vorrunde, die ebenfalls auf heimischen Terrain stattgefunden hat. Das Team um Spielführerin Jana Simmet vollbrachte dennoch Großes am vergangenen Samstag unter dem Hallendach der Kreisstadt. Wie das geht?

Die Bezirksoberliga-Damen des TV Freyung waren am 2. Adventswochenende nicht nur auf der Platte aktiv, sondern auch daneben. Genauer gesagt waren sie von 7.30 Uhr bis weit in den Abend hinein im Einsatz. „Freilich war es unser großes Ziel, die Endrunde zu erreichen“, geht Kapitänin Jana Simmet zunächst auf die sportliche Enttäuschung am Vormittag ein. „Wir haben nicht schlecht gespielt. Aber ab und zu läuft es einfach nicht so, wie man es gerne hätte.“ Letztlich musste man sich hinter den Bayerwald-Größen Ruderting und Kirchberg im Wald einordnen. Doppelt bitter: Auch als bestplatzierte Dritte konnten sich die Freyungerinnen nicht für die nächste Runde qualifizieren. Trotz dieser Enttäuschung war es für die Mädls nicht schwer, sich für die Arbeit rund um den zweiten Vorrunden-Teil der Herren-Landkreismeisterschaft zu motivieren.

„Es macht ja Spaß, gemeinsam mit den anderen etwas zu machen. Das ist immer sehr amüsant“, berichtet Jana Simmet von der Zeit mit ihren Teamkolleginnen, die gleichzeitig Freundinnen sind. Und so stemmten sie die Herausforderung in der Sprecherkabine, beim Foul zählen und an der Kasse einmal mehr mit Bravour – wie schon in der Vorwoche, als auch noch der Verkauf in den Aufgabenbereich der TVlerinnen fiel. Mehr als zehn Bezirksoberliga-Kadermitglieder waren im Einsatz.

Tauschten die Schuhe gegen die Geldkassette (v.l.): Verena Schmalhofer, Lena Strahberger und Magdalena Tauber. – Foto: Christian Fuchs

Die Akquise freiwilliger Helfer stellt dabei für Janna Simmet insgesamt kein Problem da: „Klar melden sich manche schneller, andere erst auf eine weitere Nachfrage. Aber insgesamt sind die Mädls auf Zack!“ Das findet auch Christian Fuchs, Leiter aller in der Freyunger Dreifachturnhalle stattfindender Turniere. „Wie auf dem Spielfeld sind unsere Mädls neben dem Platz und bei Veranstaltung des TV immer voll dabei und übernehmen viele Aufgaben. Hier ist ein großer Dank an Jana und ihre Kameradinnen zu sagen: Ohne euch würde manches nicht so gut funktionieren bei uns!“ Fuchs kann davon ausgehen, dass auch rund um die Endrunde der Herren am 27. Dezember alles reibungslos laufen wird. Dann müssen die Mädls wieder alleine ran, weil die Männer selber spielen dürfen. Zum großen Finale wird es dann unter anderem einen Verkaufsstand mehr geben, um dem erwarteten Ansturm gerecht zu werden - knapp 700 Zuschauer werden erwartet. „Wir werden gute Arbeit machen – darauf kann sich jeder verlassen“, macht Jana Simmet deutlich. Großes verbringen Fußballer(innen) eben nicht immer nur am Ball...