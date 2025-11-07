 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Der SV-DJK Karlsbach um ihren Torhüter Fabian Sperling will den Anschluss an die ersten beiden Plätze halten.
Der SV-DJK Karlsbach um ihren Torhüter Fabian Sperling will den Anschluss an die ersten beiden Plätze halten. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Freyung vor Pflichtaufgabe – Hinterschmiding empfängt Kumreut

Überblick über den 17. Spieltag in der A-Klasse Freyung.

In der A-Klasse Freyung steht der letzte volle Spieltag vor der Winterpause an. Spitzenreiter TV Freyung will seine makellose Bilanz gegen Röhrnbach II ausbauen, während Verfolger SSV Hinterschmiding den SV Kumreut empfängt. Im Kampf um Platz drei gastiert Karlsbach in Perlesreut, Herzogsreut empfängt das punktlose Böhmzwiesel. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Spieltags nun im Überblick:

Morgen, 12:00 Uhr
SV Perlesreut
SV PerlesreutPerlesreut II
SV-DJK Karlsbach
SV-DJK KarlsbachKarlsbach
12:00

Der Tabellenelfte steht vor einer schwierigen Aufgabe. Perlesreut II holte zuletzt nur einen Punkt aus fünf Spielen und trifft nun auf das formstarke Karlsbach, das mit 32 Zählern auf Rang drei steht. Die Gäste überzeugten zuletzt mit einer gefährlichen Offensive. Für Karlsbach zählt nur ein Sieg, um im Aufstiegsrennen zu bleiben – für Perlesreut wäre bereits ein Punktgewinn ein Erfolg. Das Hinspiel endete mit einem 3:0-Sieg für den SV-DJK Karlsbach.

---

Morgen, 14:00 Uhr
SC Herzogsreut
SC HerzogsreutHerzogsreut
DJK Böhmzwiesel
DJK BöhmzwieselBöhmzwiesel
14:00

Nach dem souveränen 3:0 in Grainet will Herzogsreut nachlegen. Gegen den Tabellenletzten aus Böhmzwiesel, der in 14 Spielen 108 Gegentore kassierte, ist alles angerichtet für einen Pflichtsieg. Die Zielrichtung ist klar: Drei Punkte sind Pflicht, um den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte zu halten. Für Böhmzwiesel geht es nur darum, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen. Das Hinspiel endete mit einem 4:0-Sieg für den SC Herzogsreut.

---

Morgen, 14:00 Uhr
TV Freyung
TV FreyungFreyung
SV Röhrnbach
SV RöhrnbachRöhrnbach II
14:00

Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Überraschung. Tabellenführer Freyung ist weiterhin ungeschlagen, beeindruckt mit 67 Toren in 15 Spielen und trifft nun auf den Zwölften Röhrnbach II, der auswärts meist chancenlos blieb. Der TV um Felix Seitz, Tobias Wittmann und Elias Fürst will den elften Saisonsieg einfahren und den Vorsprung auf Hinterschmiding verteidigen. Röhrnbach wird versuchen, das Spiel möglichst lange offen zu gestalten. Das Hinspiel endete mit einem 9:1-Sieg für den TV Freyung.

---

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Ringelai
TSV RingelaiRingelai
SG Bischofsreut / Haidmühle
SG Bischofsreut / HaidmühleSG Bischofsreut
14:00

In Ringelai wartet eigentlich ein Duell mit klaren Vorzeichen. Der Tabellenfünfte empfängt die SG aus Bischofsreut, der aber nach zuletzt besseren Leistungen mit neuem Selbstvertrauen anreist. Von den insgesamt 14 Punkten hat die SG zwölf in den letzten fünf Spielen geholt. Ringelai, das in 13 Spielen bereits 41 Tore erzielte, will mit einem Dreier den Anschluss an das obere Tabellenfeld halten. Doch unterschätzen darf man die kampfstarke SG keinesfalls. Das Hinspiel endete mit einem 4:1-Sieg für den TSV Ringelai.

---

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
SG Fürsteneck / Prag
SG Fürsteneck / PragSG Fürsteneck
SV Grainet
SV GrainetGrainet II
14:00

Zwei Teams aus dem Tabellenmittelfeld treffen sich auf Augenhöhe. Fürsteneck/Prag (13 Punkte) will nach zuletzt durchwachsenen Wochen wieder punkten und den Abstand zu den letzten drei Plätzen vergrößern. Grainet II kommt mit 18 Zählern und acht Punkten aus den vergangenen fünf Spielen nach Prag, muss aber auswärts zulegen. Die Zuschauer dürfen sich auf ein enges Spiel mit offenem Ausgang freuen. Das Hinspiel endete mit einem 4:0-Sieg für den SV Grainet II.

---

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
SSV Hinterschmiding
SSV HinterschmidingHinterschmid
SV Kumreut
SV KumreutKumreut
15:00live

Der Tabellenzweite mit 35 Punkten empfängt den Siebten aus Kumreut (22 Punkte), der seit drei Spielen ungeschlagen ist. Der SSV um Torjäger Korbinian Wilhelm (19 Saisontore) und Regisseur Daniel Hödl will nach dem 4:0-Erfolg in Waldkirchen seine Serie fortsetzen. Doch Kumreut war in der jüngsten Vergangenheit immer wieder ein schwieriges Pflaster für den SSV. Wenn Hinterschmiding Tempo und Effizienz kombiniert, könnte der nächste Schritt im Titelrennen gelingen – unterschätzen darf man den Gegner aber keinesfalls.

---

Spielfrei am 17. Spieltag hat der TSV Waldkirchen II.

