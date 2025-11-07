Freyung vor Pflichtaufgabe – Hinterschmiding empfängt Kumreut

In der A-Klasse Freyung steht der letzte volle Spieltag vor der Winterpause an. Spitzenreiter TV Freyung will seine makellose Bilanz gegen Röhrnbach II ausbauen, während Verfolger SSV Hinterschmiding den SV Kumreut empfängt. Im Kampf um Platz drei gastiert Karlsbach in Perlesreut, Herzogsreut empfängt das punktlose Böhmzwiesel. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Spieltags nun im Überblick:

Der Tabellenelfte steht vor einer schwierigen Aufgabe. Perlesreut II holte zuletzt nur einen Punkt aus fünf Spielen und trifft nun auf das formstarke Karlsbach, das mit 32 Zählern auf Rang drei steht. Die Gäste überzeugten zuletzt mit einer gefährlichen Offensive. Für Karlsbach zählt nur ein Sieg, um im Aufstiegsrennen zu bleiben – für Perlesreut wäre bereits ein Punktgewinn ein Erfolg. Das Hinspiel endete mit einem 3:0-Sieg für den SV-DJK Karlsbach. ---

Morgen, 14:00 Uhr SC Herzogsreut Herzogsreut DJK Böhmzwiesel Böhmzwiesel 14:00 PUSH

Nach dem souveränen 3:0 in Grainet will Herzogsreut nachlegen. Gegen den Tabellenletzten aus Böhmzwiesel, der in 14 Spielen 108 Gegentore kassierte, ist alles angerichtet für einen Pflichtsieg. Die Zielrichtung ist klar: Drei Punkte sind Pflicht, um den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte zu halten. Für Böhmzwiesel geht es nur darum, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen. Das Hinspiel endete mit einem 4:0-Sieg für den SC Herzogsreut. ---

Morgen, 14:00 Uhr TV Freyung Freyung SV Röhrnbach Röhrnbach II 14:00 PUSH

Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Überraschung. Tabellenführer Freyung ist weiterhin ungeschlagen, beeindruckt mit 67 Toren in 15 Spielen und trifft nun auf den Zwölften Röhrnbach II, der auswärts meist chancenlos blieb. Der TV um Felix Seitz, Tobias Wittmann und Elias Fürst will den elften Saisonsieg einfahren und den Vorsprung auf Hinterschmiding verteidigen. Röhrnbach wird versuchen, das Spiel möglichst lange offen zu gestalten. Das Hinspiel endete mit einem 9:1-Sieg für den TV Freyung. ---

In Ringelai wartet eigentlich ein Duell mit klaren Vorzeichen. Der Tabellenfünfte empfängt die SG aus Bischofsreut, der aber nach zuletzt besseren Leistungen mit neuem Selbstvertrauen anreist. Von den insgesamt 14 Punkten hat die SG zwölf in den letzten fünf Spielen geholt. Ringelai, das in 13 Spielen bereits 41 Tore erzielte, will mit einem Dreier den Anschluss an das obere Tabellenfeld halten. Doch unterschätzen darf man die kampfstarke SG keinesfalls. Das Hinspiel endete mit einem 4:1-Sieg für den TSV Ringelai. ---

Zwei Teams aus dem Tabellenmittelfeld treffen sich auf Augenhöhe. Fürsteneck/Prag (13 Punkte) will nach zuletzt durchwachsenen Wochen wieder punkten und den Abstand zu den letzten drei Plätzen vergrößern. Grainet II kommt mit 18 Zählern und acht Punkten aus den vergangenen fünf Spielen nach Prag, muss aber auswärts zulegen. Die Zuschauer dürfen sich auf ein enges Spiel mit offenem Ausgang freuen. Das Hinspiel endete mit einem 4:0-Sieg für den SV Grainet II. ---