Freyung stoppt Ringelai – Hinterschmiding und Herzogsreut im Torrausch

Der SV Kumreut siegte dank einem Treffer von Petr Balousek (rechts) in der 90. Minute mit 3:2. – Foto: Peter Solek

Am vergangenen Wochenende hat der 8. Spieltag in der A-Klasse Freyung stattgefunden. Während der TV Freyung Ringelai die erste Saisonniederlage zufügte, marschieren Hinterschmiding und Herzogsreut weiter mit breiter Brust. Diese und alle weiteren Spiele des vergangenen Wochenendes nun im Überblick:

Nach der herben 1:9-Pleite in Hinterschmiding wollte Grainet II Wiedergutmachung leisten, doch am Ende setzte es die nächste Niederlage. Waldkirchen II zeigte sich auswärts abgeklärt: Gründinger und Westall brachten die Gäste komfortabel in Front. Zwar keimte durch Blöchl in der Schlussphase kurz Hoffnung auf, doch El Ghouddany setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Waldkirchen klettert damit auf Platz fünf.

Tore: 0:1 Hannes Gründinger (53.), 0:2 Maximilian Westall (78.), 1:2 Nathan Blöchl (89.), 1:3 Marouane El Ghouddany (90.+5) ---

Ein echtes Drama spielte sich im Tabellenkeller ab. Die SG Bischofsreut/Haidmühle führte zweimal, stand kurz vor dem ersehnten ersten Saisonsieg, doch am Ende jubelten die Gäste. Balousek avancierte mit zwei Treffern, darunter dem Siegtreffer in der Nachspielzeit, zum Matchwinner für Kumreut. Bitter für die SG, das mit sieben Niederlagen aus acht Spielen weiter sieglos bleibt. Tore: 1:0 Shadi Jakish (19.), 1:1 Lutz Bocksch (32.), 2:1 Tim Biebl (39.), 2:2 Petr Balousek (53.), 2:3 Petr Balousek (90.)

Gelb-Rot: Stefan Mittendorfer (89./SG Bischofsreut/Haidmühle/) ---

Im Hugei-Stadion traf der SC Herzogsreut auf die SG Fürsteneck/Prag und sicherte sich mit einem 4:1-Sieg drei Punkte. Bereits in der vierten Minute erzielte Johannes Blöchl nach einer Ecke von Nico Moser das 1:0 per Kopf. Blöchl war auch für das 2:0 verantwortlich, erneut nach einer Ecke in der 38. Minute. Kurz vor der Pause verkürzte Nico Sigl für die Gäste mit einem tollen Volley unter die Latte (45'). In der zweiten Halbzeit dominierte Herzogsreut, Andreas Freund verwandelte einen Elfmeter souverän zum 3:1 (71'). Blöchl setzte mit seinem dritten Tor in der 85. Minute den Schlusspunkt. Tore: 1:0 Johannes Blöchl (4.), 2:0 Johannes Blöchl (38.), 2:1 Nico Sigl (45.), 3:1 Andreas Freund (71. Foulelfmeter), 4:1 Johannes Blöchl (85.) ---

Im Stadion am Oberfeld trafen am Samstag die beiden ungeschlagenen Teams, TV Freyung und TSV Ringelai, aufeinander. Die erste Halbzeit verlief ereignisarm, geprägt von Fouls und einer Gelb-Roten Karte für Felix Seitz (43. Minute). Nach der Pause kam Schwung ins Spiel: Alexander Frömel erzielte in der 62. Minute das 1:0 für Freyung, nachdem Bastian Butscher den Ball auflegte. In der 88. Minute verwandelte Jonas Hobelsberger einen Elfmeter zum 2:0, nachdem Tobias Wittmann gefoult wurde. Sebastian Drexler sah in der Nachspielzeit ebenfalls Gelb-Rot. Freyung feierte damit den Sieg im Spitzenspiel. Tore: 1:0 Alexander Frömel (62.), 2:0 Jonas Hobelsberger (88. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Felix Seitz (43./TV Freyung/)

Gelb-Rot: Sebastian Drexler (90./TSV Ringelai/) ---

Röhrnbach II meldet sich zurück. Nach dem klaren 0:5 gegen Ringelai eine Woche zuvor zeigte die Mannschaft Moral. Hrgota und Mitterbauer trafen spät und bescherten den Gastgebern den zweiten Saisonsieg. Perlesreut II gelang zwischenzeitlich der Ausgleich, musste sich aber kurz vor Schluss geschlagen geben. Ein kleiner Befreiungsschlag für Röhrnbach, das sich von Rang zwölf auf sechs Punkte verbessert. Tore: 1:0 Josip Hrgota (70.), 1:1 Ashenafi Melese (78.), 2:1 Michael Mitterbauer (88.) ---