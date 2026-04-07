Freyung marschiert weiter – Nullnummer in Karlsbach

Zwei Spiele hat der SV Kumreut nach dem Osterwochenende hinter sich. Die Ausbeute: Zwei Unentschieden. – Foto: Robert Geisler

Das Osterwochenende in der A-Klasse Freyung bot den Fans alles, was das Fußballherz begehrt: Von torreichen Kantersiegen über hitzige Derby-Dramatik bis hin zu taktisch geprägten Nullnummern war am 20. Spieltag und im Nachholspiel vom 15. Spieltag alles dabei. Während der TV Freyung beim 8:1 gegen die SG Fürsteneck/Prag eine Machtdemonstration ablieferte, musste der SSV Hinterschmiding beim knappen 0:1 in Grainet bis zur letzten Sekunde zittern. Der TSV Ringelai nahm erst einen Punkt aus dem packenden 3:3-Krimi in Kumreut mit, nur um zwei Tage später Röhrnbach II mit 7:0 zu überrollen. In Karlsbach herrschte dagegen offensive Flaute beim 0:0 gegen Kumreut, während Perlesreut II im Kellerduell gegen Böhmzwiesel beim 4:2-Auswärtssieg die Oberhand behielt. Alle Spiele von den vergangenen Tagen nun im Überblick:

Was für ein Spektakel im Nachholspiel am Karsamstag. In einem hitzigen Derby, das von der ersten Minute an unter Strom stand, schenkten sich beide Teams keinen Millimeter. Petr Balousek brachte die Kumreuter in der 20. Minute in Führung. Ein unglückliches Eigentor von Daniel Königseder sorgte in der 27. Minute für den Ausgleich, doch Balousek stellte in der 34. Minute die Führung für die Hausherren wieder her. Kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse: Christoph Einberger glich in der 41. Minute zum 2:2 aus, ehe Simon Teske Kumreut in der 45. Minute per Handelfmeter erneut in Front schoss. Ringelai bewies jedoch Moral und kam in der 74. Minute durch Lukas Einberger zum verdienten 3:3-Endstand. In der hitzigen Nachspielzeit sah Christoph Einberger in der 93. Minute noch die Gelb-Rote Karte.

Tore: 2:1 Petr Balousek (20.), 1:1 Daniel Königseder (27. Eigentor), 1:0 Petr Balousek (34.), 2:2 Christoph Einberger (41.), 3:2 Simon Teske (45. Handelfmeter), 3:3 Lukas Einberger (74.)

Gelb-Rot: Christoph Einberger (93./TSV Ringelai/) ---

Nur zwei Tage nach dem kräftezehrenden Remis in Kumreut zeigten sich die Ringelaier in Torlaune. Gegen überforderte Gäste aus Röhrnbach feierten die Ohetaler ein wahres Schützenfest. Sebastian Drexler brach in der 39. Minute den Bann, ehe Lukas Einberger in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in der 45.+1 Minute auf 2:0 erhöhte. Nur sechzig Sekunden später legte Matthias Drexler in der 45.+2 Minute das 3:0 nach. Nach dem Wechsel ging das Scheibenschießen munter weiter: Christoph Einberger erzielte in der 55. Minute das vierte Tor, Sebastian Drexler legte in der 68. Minute seinen zweiten Treffer nach. Erneut Christoph Einberger in der 73. Minute und schließlich Jonas Einberger in der 82. Minute sorgten für den deutlichen 7:0-Sieg, der Ringelai auf den dritten Tabellenplatz klettern lässt. Tore: 1:0 Sebastian Drexler (39.), 2:0 Lukas Einberger (45.+1), 3:0 Matthias Drexler (45.+2), 4:0 Christoph Einberger (55.), 5:0 Sebastian Drexler (68.), 6:0 Christoph Einberger (73.), 7:0 Jonas Einberger (82.) ---

Der Spitzenreiter war am Ostermontag schlichtweg eine Nummer zu groß für die Gäste. Felix Seitz machte genau da weiter, wo er in der Vorwoche aufgehört hatte, und eröffnete den Torreigen in der 8. Minute nach einem Steckpass von Bastian Butscher. In der 35. Minute legte Seitz nach Vorarbeit von Jonas Hobelsberger zum 2:0 nach. Hannes Eckmüller zündete in der 45. Minute eine echte Fackel aus der Distanz zum 3:0, ehe Daniel Schmöller in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in der 45.+2 Minute den Ehrentreffer für die SG erzielte. Nach dem Seitenwechsel brachen alle Dämme: Daniel Gsödl in der 51. Minute, David Esslinger in der 67. Minute sowie Jonas Hobelsberger per Foulelfmeter in der 71. Minute schraubten das Ergebnis in die Höhe. Tobias Wittmann traf in der 72. Minute zum 7:1, bevor Hobelsberger in der 86. Minute erneut per Strafstoß den 8:1-Endstand markierte. Tore: 1:0 Felix Seitz (8.), 2:0 Felix Seitz (35.), 3:0 Hannes Eckmüller (45.), 3:1 Daniel Schmöller (45.+2), 4:1 Daniel Gsödl (51.), 5:1 David Esslinger (67.), 6:1 Jonas Hobelsberger (71. Foulelfmeter), 7:1 Tobias Wittmann (72.), 8:1 Jonas Hobelsberger (86. Foulelfmeter) ---

Nach der intensiven Partie gegen Ringelai fehlte dem SV Kumreut im zweiten Spiel des Wochenendes sichtlich die Frische. Aber auch der SV-DJK Karlsbach konnte vor 120 Zuschauern keine Akzente setzen. In einer chancenarmen Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend im Mittelfeld. Beiden Teams fehlte im letzten Drittel die nötige Durchschlagskraft und die spielerische Finesse, um die gegnerische Defensive ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Das torlose Remis war am Ende die logische Konsequenz einer Partie, die keinen Sieger verdient hatte. Für Karlsbach ist dieser Punktverlust im Kampf um die Relegation ein herber Rückschlag, da man den dritten Platz an Ringelai abgeben muss. Tore: keine Tore ---

Es war ein hartes Stück Arbeit für den Tabellenzweiten. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie tat sich der Favorit aus Hinterschmiding gegen eine konsequent verteidigende Graineter Reserve extrem schwer. Die Hausherren hielten mutig dagegen und waren teilweise auf Augenhöhe. Erst in der 70. Minute erlöste Daniel Hödl den SSV. Nach einem präzisen Freistoß von Alexander Kaspar ließ Hödl die Kugel über dem Kopf gleiten und traf zur Führung in die Maschen. Grainet II versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, doch der SSV brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Nach zuletzt zwei Unentschieden in Serie feiert Hinterschmiding damit den ersten Sieg und bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen. Tore: 0:1 Daniel Hödl (70.) ---