Freyung marschiert, Hinterschmiding glänzt – Karlsbach mit Big Points

Der 16. Spieltag der A-Klasse Freyung hat das Titelrennen weiter zugespitzt. Spitzenreiter TV Freyung bleibt nach einem 8:0-Kantersieg in Böhmzwiesel ungeschlagen, Verfolger SSV Hinterschmiding glänzte beim 4:0 in Waldkirchen, während Karlsbach und Herzogsreut im Verfolgerfeld wichtige Siege einfuhren. Bischofsreut setzte im Kellerduell ein weiteres Ausrufezeichen. Diese und alle weiteren Partien des vergangenen Wochenendes nun im Überblick:
In einem umkämpften Spiel setzte sich Karlsbach mit Glück und Kampfgeist durch. Ringelai vergab gleich zwei Strafstöße – Simon Ned (10.) und Bernd Brandl (38.) scheiterten beide an Keeper Fabian Sperling, der sich zum Matchwinner aufschwang. Nach einer Stunde fiel das einzige Tor: Im Laufduell mit Simon Pfeiffer wollte Moritz Scharinger den Ball zurückspielen, doch das Leder rollte ins eigene Tor (66.). Karlsbach verteidigte leidenschaftlich und steht mit nun 32 Punkten auf Rang drei – weiter in Schlagdistanz zu Hinterschmiding.
Tore: 1:0 Moritz Scharinger (66. Eigentor)
Besondere Vorkommnisse: Simon Ned (TSV Ringelai) scheitert mit Elfmeter an Torwart Fabian Sperling (10.). Bernd Brandl (TSV Ringelai) scheitert mit Elfmeter an Torwart Fabian Sperling (38.).
---
Bischofsreut/Haidmühle setzte seine Aufholjagd fort. Stefan Mittendorfer erzielte bereits in der 18. Minute das goldene Tor, nachdem Julian Berger ihn assistiert hatte. In einer intensiven Partie verteidigte die SG den Vorsprung mit großem Einsatz und feierte den vierten Sieg in den vergangenen fünf Spielen.
Tore: 1:0 Stefan Mittendorfer (18.)
---
Der SC Herzogsreut feierte einen souveränen Auswärtserfolg in Grainet. Nach einer zähen ersten Hälfte brachte Joker Fabian Mauerer die Gäste in der 54. Minute per wuchtigem Kopfball in Führung, bedient von Nico Moser. Zehn Minuten später dasselbe Bild: Wieder flankte Moser, wieder köpfte Mauerer ein – diesmal zum 2:0. In der Schlussphase krönte Moser seine Leistung selbst, als er einen Freistoß direkt versenkte (89.). Herzogsreut blieb defensiv stabil und rückt mit 25 Punkten auf Platz fünf vor.
Tore: 0:1 Fabian Mauerer (54.), 0:2 Fabian Mauerer (64.), 0:3 Nico Moser (89.)
---
Der Tabellenführer gab sich beim Schlusslicht keine Blöße und feierte den nächsten Saisonsieg. Nach einem vergebenen Strafstoß von Hannes Eckmüller (20.) traf Elias Fürst nur drei Minuten später sicher vom Punkt (23.). Felix Seitz (28.) und Fabian Knaus (43.) stellten zur Pause auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel folgte Freyungs Offensivgala: Bastian Rubenbauer (55.), Fatoma Diarra (60.), erneut Seitz (67.), David Bosnjak (71.) und abermals Rubenbauer (86.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.
Freyung präsentiert sich weiter gnadenlos effektiv – elf Siege aus 15 Spielen, 67 erzielte Treffer und eine Tordifferenz von +55 sprechen für sich.
Tore: 1:0 Elias Fürst (23. Foulelfmeter), 2:0 Felix Seitz (28.), 3:0 Fabian Knaus (43.), 4:0 Bastian Rubenbauer (55.), 5:0 Fatoma Diarra (60.), 6:0 Felix Seitz (67.), 7:0 David Bosnjak (71.), 8:0 Bastian Rubenbauer (86.)
Besondere Vorkommnisse: Hannes Eckmüller (TV Freyung) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Leon Nagel (20.).
---
Der SSV Hinterschmiding zeigte beim Tabellenvierten eine Machtdemonstration. Korbinian Wilhelm eröffnete in der 17. Minute per Strafstoß und legte in der 36. Minute mit einem traumhaften Drehschuss ins lange Eck nach. Nur eine Minute später erhöhte Simon Hackl nach perfektem Zuspiel von Daniel Hödl auf 3:0. Direkt nach Wiederanpfiff vollendete Wilhelm seinen Dreierpack (49.), als er sich im Strafraum gegen drei Gegenspieler durchsetzte und humorlos ins kurze Eck abschloss. Hinterschmiding bleibt mit 35 Punkten dicht hinter Freyung und beeindruckt mit nun 56:9 Toren und der besten Defensive der Liga.
Tore: 0:1 Korbinian Wilhelm (17. Foulelfmeter), 0:2 Korbinian Wilhelm (36.), 0:3 Simon Hackl (37.), 0:4 Korbinian Wilhelm (49.)
---
Ein turbulentes Remis sahen die Zuschauer in Kumreut. Petr Balousek brachte die Hausherren schon nach drei Minuten in Führung, Marco Veltl erhöhte nach einer halben Stunde auf 2:0. Doch Perlesreut II kam stark aus der Kabine: Ashenafi Melese (47.) und Felix Küblbeck (51.) stellten den Ausgleich her. Nach einer Stunde brachte Paco Boksch Kumreut wieder nach vorn, ehe Jonas Fischer in der 83. Minute das 3:3 erzielte. Beide Teams teilten sich damit die Punkte.
Tore: 1:0 Petr Balousek (3.), 2:0 Marco Veltl (31.), 2:1 Ashenafi Melese (47.), 2:2 Felix Küblbeck (51.), 3:2 Paco Boksch (62.), 3:3 Jonas Fischer (83.)
---
Spielfrei am 16. Spieltag hatte der SV Röhrnbach II.