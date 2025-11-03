Freyung marschiert, Hinterschmiding glänzt – Karlsbach mit Big Points

In einem umkämpften Spiel setzte sich Karlsbach mit Glück und Kampfgeist durch. Ringelai vergab gleich zwei Strafstöße – Simon Ned (10.) und Bernd Brandl (38.) scheiterten beide an Keeper Fabian Sperling, der sich zum Matchwinner aufschwang. Nach einer Stunde fiel das einzige Tor: Im Laufduell mit Simon Pfeiffer wollte Moritz Scharinger den Ball zurückspielen, doch das Leder rollte ins eigene Tor (66.). Karlsbach verteidigte leidenschaftlich und steht mit nun 32 Punkten auf Rang drei – weiter in Schlagdistanz zu Hinterschmiding.

Tore: 1:0 Moritz Scharinger (66. Eigentor)

Besondere Vorkommnisse: Simon Ned (TSV Ringelai) scheitert mit Elfmeter an Torwart Fabian Sperling (10.). Bernd Brandl (TSV Ringelai) scheitert mit Elfmeter an Torwart Fabian Sperling (38.).

---