Freyung in Kumreut vor dem Titel – SSV unter Druck gegen Fürsteneck

Der TV Freyung kann sich am kommenden Wochenende zum Meister in der A-Klasse Freyung machen. – Foto: Robert Geisler

Die A-Klasse Freyung steuert am 25. Spieltag auf ihren absoluten Höhepunkt zu. Es ist die Zeit der Rechenspiele und der großen Nerven. Der ungeschlagene Spitzenreiter TV Freyung steht in Kumreut unmittelbar vor der Krönung. Ein Sieg trennt die Kreisstädter noch von der Meisterschaft, doch auch ein Ausrutscher des Verfolgers aus Hinterschmiding könnte die Sektkorken vorzeitig knallen lassen. Der SSV Hinterschmiding wiederum empfängt die SG Fürsteneck/Prag und muss dreifach punkten, um sich den zweiten Tabellenplatz endgültig zu sichern und die Minimalchance auf den Titel zu wahren. Im Hintergrund lauert der TSV Ringelai auf einen Fehler der Schmidinger; die Ohetaler fordern Perlesreut II heraus. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Wochenendes nun im Überblick:

Am Freitagabend unter Flutlicht will der SV-DJK Karlsbach den vierten Tabellenplatz zementieren. Die Gastgeber gehen mit breiter Brust in dieses ungleiche Duell, nachdem sie im Hinspiel ein wahres Schützenfest feierten. Damals überrollte Karlsbach die Röhrnbacher Reserve mit 9:2, wobei Simon Pfeiffer mit vier Treffern in der 28. Minute, 32. Minute, 63. Minute und 72. Minute zum absoluten Albtraum der Gäste wurde. Röhrnbach II, aktuell auf dem vorletzten Rang, erinnert sich jedoch auch an den frühen Führungstreffer von Josip Hrgota in der 3. Minute des Hinspiels. Für Karlsbach zählt nur ein Erfolg, um die starke Formkurve der Rückrunde zu bestätigen, während Röhrnbach nach der herben 1:4-Niederlage gegen Kumreut vor allem um defensive Stabilität bemüht sein wird.

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Heute, 19:00 Uhr TSV Ringelai Ringelai SV Perlesreut Perlesreut II 19:00 PUSH

Der TSV Ringelai hat die Hoffnung auf den Relegationsplatz noch nicht gänzlich aufgegeben. Nach dem spektakulären 4:3-Erfolg gegen Herzogsreut am vergangenen Spieltag brennt das Team auf den nächsten Dreier. Im Hinspiel in Perlesreut ließen die Ohetaler beim 3:0-Sieg nichts anbrennen. Alexander Stern in der 30. Minute, Manuel Einberger in der 70. Minute und Jonas Eibl in der 80. Minute sorgten damals für klare Verhältnisse. Ringelai muss gewinnen und gleichzeitig auf Schützenhilfe aus von Fürsteneck/Prag hoffen. Für Perlesreut II, die auf Platz zehn rangieren, geht es darum, sich erhobenen Hauptes aus der Saison zu verabschieden und den favorisierten Hausherren so lange wie möglich Paroli zu bieten. ---

Für den SSV Hinterschmiding ist die Marschroute am Sonntagnachmittag klar: Ein Sieg sichert mindestens den Relegationsplatz zwei. Doch die Aufgabe gegen die SG Fürsteneck/Prag wird kein Selbstläufer. In der Hinrunde entging der SSV nur knapp einem Punktverlust, als Felix Petermaier erst in der Nachspielzeit der 90.+1 Minute den 2:1-Siegtreffer erzielte. Zuvor hatte Nico Sigl die Spielgemeinschaft in der 16. Minute in Führung gebracht, ehe Simon Hackl in der 18. Minute ausglich. Hinterschmiding strotzt nach dem späten 2:1-Erfolg in Herzogsreut vor Moral. Fürsteneck/Prag hingegen will nach der knappen 2:3-Niederlage gegen Perlesreut II beweisen, dass sie auch gegen die Topteams der Liga mithalten können und dem Favoriten das Leben schwer machen. ---

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TSV Waldkirchen Waldkirchen II SC Herzogsreut Herzogsreut 15:00 PUSH

Die Bezirksliga-Reserve aus Waldkirchen empfängt den SC Herzogsreut zu einem Duell im oberen Mittelfeld. Waldkirchen II belegt den fünften Rang und blickt auf ein erfolgreiches Hinspiel zurück, das man deutlich mit 4:0 für sich entschied. Maximilian Westall war damals mit einem Doppelpack in der 22. Minute und 28. Minute der Wegbereiter, ehe Michael Christoph in der 30. Minute und der 68. Minute per Foulelfmeter alles klar machte. Herzogsreut hingegen hat nach der dramatischen Niederlage in der zehnten Minute der Nachspielzeit gegen Hinterschmiding was gutzumachen. Die Gäste haben den siebten Tabellenplatz sicher und wollen für die herbe Schlappe aus der Hinrunde revanchieren. Es ist ein Spiel zweier starker Mannschaften, bei dem Waldkirchen den Heimvorteil nutzen will. ---

In Bischofsreut geht es für die Spielgemeinschaft darum, den elften Tabellenplatz vielleicht noch zu verlassen. Die Gastgeber empfangen das punktlose Schlusslicht aus Böhmzwiesel und sind der Favorit. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit und endete mit 6:1 für die SG. Tim Biebl glänzte damals mit zwei Toren in der 25. Minute und der 66. Minute. Für Böhmzwiesel, die bereits 152 Gegentreffer hinnehmen mussten, ist jedes Erfolgserlebnis ein Gewinn. Die Spielgemeinschaft hingegen will nach dem 1:1 in Grainet wieder einen Dreier einfahren, um den Anschluss an Perlesreut II nicht zu verlieren. Es wird erwartet, dass die Hausherren von Beginn an das Kommando übernehmen, um frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. ---

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr SV Kumreut Kumreut TV Freyung Freyung 16:00 PUSH