Der SSV Hinterschmiding (in rot) setzte sich souverän gegen den SV Perlesreut II durch. – Foto: Bernhard Enzesberger

Freyung, Grainet II und Hinterschmiding starten mit deutlichen Siegen Überblick über den 1. Spieltag der A-Klasse Freyung.

Torreiches Auftaktwochenende in der A-Klasse Freyung! 33 Tore fielen insgesamt am ersten Spieltag. Beim Spiel zwischen dem TV Freyung und der SG Bischofsreut/Haidmühle/Philippsreut sahen die Zuschauer die meisten Treffer des Wochenendes. Ganze neunmal konnte der TV den SG-Torhüter Stefan Probst überwinden. Diese und alle weiteren Spiele des vergangenen Wochenendes nun im Überblick:

Im Ohetal-Stadion trafen am Samstag der TSV Ringelai und der TSV Waldkirchen II in der A-Klasse Freyung aufeinander. Vor 120 Zuschauern erzielte Sebastian Drexler in der 49. Minute das einzige Tor des Spiels. Nach einem Solo lief er allein auf das Tor zu und profitierte von einem Fehler des Gästekeepers, um das verdiente 1:0 für Ringelai zu markieren. In der 57. Minute sorgte ein plötzlicher Regenschauer für eine Unterbrechung, Ringelai mobilisierte aber seine Fans, um den Platz vom Wasser zu befreien. Am Ende kontrollierte die Heimmannschaft das Spiel souverän und feierte einen wichtigen Sieg.

Tore: 1:0 Sebastian Drexler (49.) ---

Am Freitag trafen die SG Fürsteneck/Prag und der SV Kumreut aufeinander. Vor 100 Zuschauern brachte Nico Sigl die Hausherren in der 15. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Adam Kasík glich per Elfmeter in der 41. Minute aus, bevor er in der 49. Minute das 1:2 nachlegte. Paco Boksch erhöhte in der 62. Minute auf 1:3, gefolgt von Marco Veltls Treffer zum 1:4 in der 72. Minute. Quirin Wagner verkürzte in der 87. Minute auf 2:4, doch der Sieg für Kumreut war bereits gesichert. Tore: 1:0 Nico Sigl (15.), 1:1 Adam Kasík (41. Foulelfmeter), 1:2 Adam Kasík (49.), 1:3 Paco Boksch (62.), 1:4 Marco Veltl (72.), 2:4 Quirin Wagner (87.) ---

Im A-Klasse-Spiel zwischen SC Herzogsreut und SV-DJK Karlsbach setzten sich die Gastgeber mit 2:1 durch. Benedikt Sammer brachte die Gäste früh in der 9. Minute in Führung. Doch Johannes Blöchl glich in der 33. Minute mit einem schönen Volley aus, gefolgt von Nico Krückl, der nur zwei Minuten später nach einem präzisen Steckpass von Fabian Pongratz eiskalt vollendete. Herzogsreut kämpfte bis zur letzten Minute und sicherte sich den Sieg im Hugei-Stadion. Tore: 0:1 Benedikt Sammer (9.), 1:1 Johannes Blöchl (33.), 2:1 Nico Krückl (35.) ---

Im ersten Saisonspiel der A-Klasse Freyung dominierte der TV Freyung die SG Bischofsreut/Haidmühle deutlich und feierte einen beeindruckenden 9:0-Sieg. Nach einem nervösen Start, in dem Freyung bereits zwei Ecken und einen Pfostentreffer verzeichnete, fiel das erste Tor in der 29. Minute durch Tobias Wittmann, der eine feine Vorlage von Elias Fürst verwertete. Nur Minuten später verwandelte Jonas Hobelsberger einen Elfmeter zum 2:0. In der zweiten Halbzeit legte Freyung nach: Tobias Wittmann erhöhte auf 3:0, gefolgt von Bastian Butscher und Simon Eisenhofer, die das Ergebnis auf 6:0 steigerten. Felix Seitz und erneut Wittmann, der seinen Hattrick perfekt machte, sorgten für die Tore sieben und acht, bevor David Bosnjak in der 87. Minute den Schlusspunkt setzte. Die SG Bischofsreut konnte dem Druck nicht standhalten und blieb offensiv blass. Tore: 1:0 Tobias Wittmann (29.), 2:0 Jonas Hobelsberger (34. Foulelfmeter), 3:0 Tobias Wittmann (51.), 4:0 Bastian Butscher (55.), 5:0 Bastian Butscher (61.), 6:0 Simon Eisenhofer (66.), 7:0 Felix Seitz (72.), 8:0 Tobias Wittmann (73. Foulelfmeter), 9:0 David Bosnjak (87.) ---

In einem einseitigen Duell traf der SV Röhrnbach II auf den SV Grainet II und musste sich mit 0:7 geschlagen geben. Bereits in der 9. Minute brachte Jonas Hechinger die Gäste nach einem gelungenen Steckpass in Führung. Felix Binder erhöhte in der 12. Minute, nachdem er zunächst am Keeper scheiterte, und netzte kurz darauf erneut zum 0:3 ein. Christian Moser blieb in der 39. Minute eiskalt und traf zum 0:4. Binder krönte seine Leistung nach einem wunderbar herausgespielten Tor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Nach der Pause war Binder wieder zur Stelle, gefolgt von Kilian Fuchs, der den letzten Treffer des Abends markierte. Tore: 0:1 Jonas Hechinger (9.), 0:2 Felix Binder (12.), 0:3 Felix Binder (19.), 0:4 Christian Moser (39.), 0:5 Felix Binder (45.+1), 0:6 Felix Binder (46.), 0:7 Kilian Fuchs (62.) ---