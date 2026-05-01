Freyung gegen Waldkirchen II – Derbyfieber in Herzogsreut

Der SC Herzogsreut empfängt am kommenden Samstag den SSV Hinterschmiding zum Derby. – Foto: Robert Geisler | www.sp4ort.de

Am kommenden Wochenende steht in der A-Klasse Freyung der 24. Spieltag an. Der TV Freyung thront mit 53 Punkten an der Spitze und steht kurz vor der Meisterschaft. Der SSV Hinterschmiding, der mit vier Zählern Rückstand auf Patzer des Primus lauern muss, muss ebenfalls die Verfolger im Blick behalten. Für Freyung steht das Duell gegen die Bezirksliga-Reserve aus Waldkirchen an, die den Freyungern bereits im Hinspiel alles abverlangte. Gleichzeitig muss der Verfolger aus Hinterschmiding beim SC Herzogsreut bestehen. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Wochenendes nun im Überblick:

Am Samstagnachmittag treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich im Mittelfeld der Tabelle bewegen. Das Hinspiel zwischen der Reserve aus Grainet und der Spielgemeinschaft endete mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Damals brachte Felix Binder die Graineter in der 60. Minute in Führung, bevor Manuel Mau in der 73. Minute den Ausgleich für die Gäste markierte. Grainet II belegt aktuell den achten Tabellenplatz und will vor heimischer Kulisse die Scharte der Vorwoche auswetzen. Die Gäste rangieren auf Platz zehn und könnten mit einem Auswärtssieg punktetechnisch an die Gastgeber heranrücken. Es ist ein Duell auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten über den Ausgang entscheiden werden.

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Morgen, 15:00 Uhr TV Freyung Freyung TSV Waldkirchen Waldkirchen II 15:00 live PUSH

Der Spitzenreiter empfängt den Tabellenvierten, der sich in der Hinrunde als extrem harter Brocken erwies. Das 2:2-Remis im ersten Aufeinandertreffen war an Spannung nicht zu überbieten. Hannes Eckmüller brachte Freyung in der 9. Minute früh in Führung, doch Maximilian Westall antwortete prompt in der 12. Minute. Nachdem Felix Seitz in der 75. Minute das 1:2 für Freyung erzielt hatte, rettete Spielertrainer Mario Raab den Waldkirchenern in der Nachspielzeit der 94. Minute per Foulelfmeter einen Punkt. Freyung ist in dieser Saison noch immer ungeschlagen und will mit einem Heimsieg den Grundstein für die Meisterschaft legen. Waldkirchen II hingegen hat noch theoretische Chancen auf den Relegationsplatz und wird alles daran setzen, dem Favoriten erneut ein Bein zu stellen. ---

Morgen, 17:00 Uhr SC Herzogsreut Herzogsreut SSV Hinterschmiding Hinterschmid 17:00 live PUSH

Der SSV Hinterschmiding steht jetzt unter Druck, den zweiten Platz zu verteidigen und mögliche Ausrutscher der Freyunger noch ausnutzen zu können. Ein Sieg beim SC Herzogsreut ist daher schon fast Pflicht. In der Hinrunde behielt der SSV mit 2:0 die Oberhand, wobei Korbinian Wilhelm mit einem Doppelpack zum Matchwinner avancierte. Er traf in der 29. Minute per Foulelfmeter und legte in der 73. Minute nach. Herzogsreut, derzeit auf dem siebten Tabellenplatz, ist jedoch vor allem zu Hause ein unangenehmer Gegner. Der SSV muss kühlen Kopf bewahren, um gegen die kampfstarken Hausherren die volle Punktezahl einzufahren und den Titelkampf offen zu halten. ---

Für den Tabellenfünften aus Karlsbach führt der Weg zum punktlosen Schlusslicht nach Böhmzwiesel. Das Hinspiel war eine einseitige Angelegenheit, die Karlsbach mit 10:0 für sich entschied. Simon Pfeiffer war damals der alles überragende Akteur und erzielte insgesamt vier Treffer, unter anderem in der 31. Minute, 35. Minute und 44. Minute. Karlsbach will nach dem letzten sportlichen Sieg gegen die SG Bischofsreut wieder dreifach punkten, um den Anschluss an die Plätze drei und vier nicht zu verlieren. Böhmzwiesel hingegen wartet noch immer auf den ersten Punkt der Saison. ---

In dieser Begegnung treffen zwei Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte aufeinander. Das Hinspiel war ein torreicher Schlagabtausch, den die Spielgemeinschaft aus Fürsteneck und Prag knapp mit 3:2 für sich entschied. Nico Sigl war dabei der entscheidende Mann, der zwei Foulelfmeter in der 25. Minute und der 73. Minute sicher verwandelte. Perlesreut II hielt damals stark dagegen, wobei Fabian Stadler in der 38. Minute zwischenzeitlich für die Führung der Reserve gesorgt hatte. Fürsteneck/Prag belegt Platz neun und will den Vorsprung auf die hinteren Ränge weiter ausbauen. Perlesreut II hingegen benötigt jeden Punkt, um sich in der Tabelle noch ein Stück nach oben zu arbeiten und die Saison ordentlich zu Ende zu bringen. ---

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr SV Kumreut Kumreut SV Röhrnbach Röhrnbach II 16:00 PUSH