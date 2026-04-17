Freyung gegen Perlesreut II: Wird der SVP wieder zum Stolperstein?

Auf Schlusslicht Böhmzwiesel wartet am Wochenende das Derby gegen den TSV Waldkirchen II. – Foto: Peter Solek

Die Meisterschaft in der A-Klasse Freyung ist zu einem packenden Zweikampf geschrumpft, bei dem sich der ungeschlagene TV Freyung und der SSV Hinterschmiding wenig schenken. Nur ein einziger Punkt trennt die beiden Schwergewichte an der Spitze. Während Freyung am Samstagnachmittag gegen die Reserve aus Perlesreut antritt, lauert Hinterschmiding am Sonntag auf einen Fehltritt des Primus, um gegen Röhrnbach II vielleicht die Tabellenführung zu übernehmen. Der TSV Ringelai empfängt am Wochenende den SC Herzogsreut und sinnt auf Rache für die bittere Hinspielniederlage. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Wochenendes nun im Überblick:

Morgen, 15:00 Uhr TV Freyung Freyung SV Perlesreut Perlesreut II 15:00 PUSH

Der Spitzenreiter bittet zum Tanz, doch die Erinnerungen an das erste Aufeinandertreffen dürften den Anhängern der Kreisstädter noch immer Schweißperlen auf die Stirn treiben. In der Hinrunde stolperte der TV Freyung fast über die kampfstarken Perlesreuter und rettete erst in der Nachspielzeit der 90.+6 Minute durch Johannes Kern ein mühsames 2:2. Perlesreut II bewies damals, dass sie den Großen der Liga wehtun können, als Fabian Stadler in der 50. Minute und Felix Küller in der 74. Minute den Favoriten an den Abgrund drängten. Für Freyung zählt im Titelrennen nur ein Heimsieg, um den hauchdünnen Vorsprung auf Hinterschmiding zu verteidigen. Die Mannschaft um Spielertrainer Stephan Philipp muss von der ersten Minute an hochkonzentriert zu Werke gehen, um gegen den Tabellenelften nicht erneut in ein Fiasko zu steuern.

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Morgen, 17:00 Uhr TSV Ringelai Ringelai SC Herzogsreut Herzogsreut 17:00 PUSH

Im Ohetal herrscht eine ganz besondere Atmosphäre, wenn der Tabellendritte den SC Herzogsreut empfängt. Die Gastgeber brennen auf Wiedergutmachung für eines der kuriosesten Spiele der Hinserie. Damals führte Ringelai bereits mit 2:0 durch Tore von Jonas Gutsmiedl in der 11. Minute und Bernd Brandl in der 23. Minute, ehe Herzogsreut die Partie innerhalb weniger Minuten komplett drehte. Johannes Blöchl avancierte mit seinem Doppelpack in der 58. Minute und der 61. Minute zum Albtraum der Ohetaler. Ringelai hat sich mittlerweile stabilisiert und mit Sebastian Drexler den gefährlichsten Torjäger der Liga in seinen Reihen. Herzogsreut hingegen will nach der Niederlage in Fürsteneck beweisen, dass sie noch immer das Zeug zum Favoritenschreck haben. ---

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr SSV Hinterschmiding Hinterschmid SV Röhrnbach Röhrnbach II 14:00 PUSH

Die Ausgangslage für den SSV Hinterschmiding könnte kaum klarer sein. Platz zwei dürfte dem SSV nur noch schwer zu nehmen sein, der erste Platz hingegen ist noch sehr realistisch. Es zählen also ausschließlich nur noch Siege um den Traum der Meisterschaft und des Aufstiegs am Leben zu halten. Das Hinspiel war eine Machtdemonstration, die in einem deutlichen 6:0 für den SSV endete. Daniel Hödl lieferte damals eine Gala-Vorstellung ab und traf in der 28. Minute, der 39. Minute sowie der 56. Minute. Röhrnbach II reist als krasser Außenseiter an und muss versuchen, die Defensive gegen das Sturmduo Wilhelm und Hödl irgendwie zu stabilisieren. Für Hinterschmiding ist diese Partie eine Pflichtaufgabe, bei der kein Ausrutscher erlaubt ist, wenn man die Chance auf die Meisterschaft wahren will. ---

In Bischofsreut trifft die Spielgemeinschaft auf den Tabellenvierten aus Karlsbach. Die Gäste wollen nach der Nullnummer gegen Kumreut unbedingt wieder dreifach punkten, um den Anschluss an Platz drei nicht zu verlieren. In der Hinrunde dominierte Karlsbach die Begegnung nach Belieben und siegte mit 5:0. Simon Pfeiffer war damals der alles überragende Akteur, der mit einem Hattrick zwischen der 50. Minute und der 72. Minute die Hoffnungen der SG zunichtemachte. Bischofsreut belegt aktuell den zehnten Platz und wird vor heimischer Kulisse versuchen, die Räume eng zu machen, um nicht erneut unter die Räder zu kommen. Karlsbach geht als klarer Favorit in dieses Duell und wird auf ein frühes Tor drängen, um Ruhe in das eigene Spiel zu bringen. ---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Grainet Grainet II SV Kumreut Kumreut 15:00 PUSH

Ein Duell auf Augenhöhe erwartet die Zuschauer am Sonntagnachmittag in Grainet. Die Bezirksliga-Reserve empfängt den Tabellensiebten aus Kumreut. Das Hinspiel war an Spannung kaum zu überbieten und endete mit einem 2:2. Damals rettete Simon Teske den Kumreutern erst in der Nachspielzeit der 90.+3 Minute einen Punkt. Grainet II steht nach der knappen Derby-Niederlage gegen Waldkirchen II unter Zugzwang, um sich tabellarisch wieder nach oben zu orientieren. Kumreut hingegen ist seit vier Spielen ohne Niederlage. Es ist ein Spiel zweier Mannschaften, die befreit aufspielen können. ---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr DJK Böhmzwiesel Böhmzwiesel TSV Waldkirchen Waldkirchen II 15:00 PUSH