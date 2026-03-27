Freyung gegen Herzogsreut – Verfolgerduell in Waldkirchen

Der TSV Waldkirchen muss am Sonntag gegen den SV-DJK Karlsbach ran. – Foto: Robert Geisler

Am 19. Spieltag der A-Klasse Freyung richten sich die Augen vor allem auf den Spitzenreiter: Der TV Freyung kehrt aus seiner Pause zurück und bittet den SC Herzogsreut zum Tanz. Während der SSV Hinterschmiding gegen die SG Bischofsreut/Haidmühle unbedingt einen Dreier braucht, um den Druck auf Platz eins maximal hochzuhalten, lauert der SV-DJK Karlsbach in Waldkirchen auf seine Chance. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Wochenendes nun im Überblick:

Morgen, 13:00 Uhr SV Perlesreut Perlesreut II SV Grainet Grainet II 13:00 PUSH

Den Auftakt in den Spieltag machen die beiden Reservemannschaften aus Perlesreut und Grainet. Perlesreut II belegt aktuell den elften Tabellenplatz und braucht dringend Punkte, um den Anschluss auf einen einstelligen Tabellenplatz nicht endgültig zu verlieren. Die Erinnerungen an das Hinspiel dürften den Gastgebern jedoch Mut machen. Damals siegte Perlesreut in einer spannenden Partie mit 3:2, wobei Ashenafi Melese mit seinen Treffern in der 44. Minute und der 72. Minute zum großen Helden avancierte. Grainet II hingegen reist mit der Wut im Bauch an, nachdem man das Hinspiel trotz einer frühen Führung in der 20. Minute noch aus der Hand gab.

---

Morgen, 15:00 Uhr TSV Ringelai Ringelai DJK Böhmzwiesel Böhmzwiesel 15:00 PUSH

Das Hinspiel in der Hinrunde endete mit einer 1:10-Niederlage für die DJK. Sebastian Drexler war damals nicht zu stoppen und netzte unglaubliche fünfmal ein, wobei er seinen Torreigen bereits in der 5. Minute startete. Ringelai belegt den fünften Tabellenplatz und hat nach dem jüngsten Erfolg in Grainet Blut geleckt. Die Gastgeber wollen mit einem weiteren Sieg den Druck auf die vor ihnen liegenden Teams aus Karlsbach und Herzogsreut erhöhen. Böhmzwiesel hingegen wartet noch immer auf den ersten Punktgewinn der Saison und wird versuchen, das Ergebnis diesmal deutlich knapper zu gestalten. ---

Morgen, 15:00 Uhr TV Freyung Freyung SC Herzogsreut Herzogsreut 15:00 live PUSH

Im Stadion am Oberfeld empfängt der Primus den Tabellenvierten. Der TV Freyung ist in dieser Spielzeit noch immer ungeschlagen und will diese Serie gegen Herzogsreut fortsetzen. Das Hinspiel war eine Machtdemonstration des Spitzenreiters, als man mit 5:1 triumphierte. Felix Seitz eröffnete damals bereits in der 10. Minute, gefolgt von Alexander Kölbl in der 12. Minute. Herzogsreut hat nach dem souveränen 4:1-Erfolg gegen Röhrnbach II am vergangenen Wochenende jedoch ordentlich Selbstvertrauen getankt. Die Gäste wissen, dass sie einen Sahnetag brauchen, um die Defensivreihen von Freyung zu knacken, die im Hinspiel kaum etwas zuließen. Es wird spannend zu sehen sein, wie der TV aus der Winterpause kommt. ---

Die Spielgemeinschaft aus Fürsteneck und Prag konnte sich im Hinspiel, aufgrund eines Nichtantritts von Röhrnbach, mit 2:0 durchsetzen. Röhrnbach II steht nach der deutlichen Niederlage gegen Herzogsreut am 18. Spieltag unter Zugzwang. Die Gäste belegen den zwölften Platz und wissen, dass ein Sieg gegen einen Tabellennachbarn doppelt schwer wiegt. Fürsteneck/Prag hingegen hat die Chance, sich mit einem Dreier weiter Richtung Tabellenmittelfeld zu bewegen. ---

Nach dem etwas zerfahrenen Unentschieden im Gipfeltreffen gegen Karlsbach will der SSV Hinterschmiding zurück in die Erfolgsspur. Der Tabellenzweite empfängt die SG Haidmühle/Bischofsreut und ist der haushohe Favorit. Das Hinspiel dominierte der SSV nach Belieben und siegte mit 5:0. Simon Hackl war damals der überragende Akteur und erzielte einen Dreierpack mit Treffern in der 18. Minute, der 68. Minute und der 75. Minute. Bischofsreut steht im Mittelfeld der Tabelle auf Platz neun und möchte die Schmach aus dem Hinspiel vergessen machen. Doch Hinterschmiding darf sich keine weiteren Punktverluste erlauben, wenn man dem TV Freyung im Kampf um den direkten Aufstieg auf den Fersen bleiben will. ---