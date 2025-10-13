Freyung dominiert doppelt – Hinterschmiding bleibt erster Verfolger

Der SSV Hinterschmiding setzte sich im Topspiel gegen den TSV Ringelai durch. – Foto: Bernhard Enzesberger

Ein intensives Wochenende mit Nachholspiel und dem 13. Spieltag hat in der A-Klasse Freyung für klare Verhältnisse an der Spitze gesorgt. Der TV Freyung holte sich mit zwei souveränen Erfolgen die Tabellenführung zurück und bleibt als einziges Team der Liga ungeschlagen. Hinterschmiding bleibt durch ein packendes 2:1 im Topspiel gegen Ringelai dicht dran. Waldkirchen II hält mit einem klaren Heimerfolg Anschluss, während Herzogsreut Federn ließ. Im Tabellenkeller feierte Bischofsreut/Haidmühle einen wichtigen Sieg, während Böhmzwiesel weiter punktlos bleibt. Diese und alle weiteren Partien des vergangenen Wochenendes nun im Überblick:

Unter Flutlicht setzte der TV Freyung ein Ausrufezeichen. Felix Seitz eröffnete in der 10. Minute nach einem klasse Spielzug das Scoring, gefolgt von einem Freistoßtor von Alexander Kölbl, der in der 12. Minute zum 0:2 erhöhte. Nach dem Platzverweis von Jonas Deiglmeier (53.) nutzte Freyung seine Überzahl konsequent: Simon Eisenhofer (55.) und erneut Kölbl (66.) erhöhten, ehe Nico Moser in der 75. Minute den Ehrentreffer erzielte. Den Schlusspunkt setzte abermals Seitz mit seinem zweiten Treffer (82.). Freyung gewann verdient und demonstrierte eindrucksvoll seine Offensivstärke.

Tore: 0:1 Felix Seitz (10.), 0:2 Alexander Kölbl (12.), 0:3 Simon Eisenhofer (55.), 0:4 Alexander Kölbl (66.), 1:4 Nico Moser (75.), 1:5 Felix Seitz (82.)

Gelb-Rot: Jonas Deiglmeier (53./SC Herzogsreut/) ---

Im Duell der beiden formschwachen Teams setzte sich der SV Grainet II klar mit 5:1 gegen die DJK Böhmzwiesel durch. Patrick Freund brachte die Hausherren per Freistoß früh in Führung (9.). Doch die Gäste antworteten prompt: Alexander Fenzl erzielte in der 15. Minute ebenfalls per Freistoß den Ausgleich. Grainet ließ sich davon nicht beirren und ging durch Kilian Fuchs (21.) und Nathan Blöchl (33.) erneut in Führung. Nach der Pause erhöhte Simon Gutsmiedl in der 50. Minute auf 4:1, bevor Patrick Freund in der 62. Minute seinen zweiten Treffer markierte. Kein schöner aber ein verdienter Sieg für Grainet, während Böhmzwiesel weiter auf den ersten Punkt wartet. Tore: 1:0 Patrick Freund (9.), 1:1 Alexander Fenzl (15.), 2:1 Kilian Fuchs (21.), 3:1 Nathan Blöchl (33.), 4:1 Simon Gutsmiedl (50.), 5:1 Patrick Freund (62.) ---

Im spannenden Duell zwischen der SG Bischofsreut/Haidmühle und dem SV Röhrnbach II setzten sich die Gastgeber mit 2:1 durch. Bischofsreut/Haidmühle feierte damit einen wichtigen Heimsieg. Zwar brachte Philipp Kronawitter die Gäste in der 19. Minute in Führung, doch Tim Biebl drehte mit einem Doppelpack (57., 84.) die Partie zugunsten der Hausherren. Damit verkürzte die SG den Rückstand auf den SV Perlesreut II und feierte den zweiten Sieg in Folge. Röhrnbach hingegen bleibt in der Krise und kassierte bereits die zehnte Niederlage. Tore: 0:1 Philipp Kronawitter (19.), 1:1 Tim Biebl (57.), 2:1 Tim Biebl (84.) ---

Freyung bestätigte seine überragende Form auch in Karlsbach. Vor 130 Zuschauern begann das Spiel turbulent, als Bastian Butscher in der 6. Minute einen Elfmeter vergab. In der 16. Minute brachte David Bosnjak die Gäste mit einem präzisen Schuss aus fünf Metern in den Knick in Führung. In der 66. Minute stellte Tobias Wittmann nach einer Vorlage von Felix Seitz auf 0:2. Mit dem neunten Sieg im zwölften Spiel übernahm Freyung wieder die Tabellenspitze. Tore: 0:1 David Bosnjak (16.), 0:2 Tobias Wittmann (66.)

Besondere Vorkommnisse: Bastian Butscher (TV Freyung) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (6.). ---

In der 14. Minute erzielte Andreas Freund für die Gäste mit einem Fernschuss das 0:1. Doch die Heimelf ließ sich nicht entmutigen. In der 56. Minute gelang Johannes Haidl, nach einer Vorlage von Daniel Königseder, der Ausgleich zum 1:1. In einer ausgeglichenen Partie blieb es beim gerechten Remis. Für Herzogsreut war es zwar eine kleine Wiedergutmachung, doch im Aufstiegsrennen ist der Punkt zu wenig. Kumreut bestätigte seine solide Form und bleibt im Mittelfeld. Tore: 0:1 Andreas Freund (14.), 1:1 Johannes Haidl (56.) ---

Waldkirchen II zeigte sich erneut torhungrig. Maximilian Westall traf bereits in der 8. Minute mit einem präzisen Schuss ins rechte obere Eck zum 1:0. Nur drei Minuten später erhöhte Tim Feilmeier per Kopfball auf 2:0. Tobias Eder verwandelte in der 13. Minute einen Elfmeter für die Gäste und verkürzte auf 2:1. Doch Waldkirchen antwortete prompt: Ein weiterer Kopfball von Feilmeier nach einer Ecke in der 24. Minute und ein Treffer von Westall in der 34. Minute besiegelten den 4:1-Sieg. In der zweiten Halbzeit flaute das Spiel ab, ohne nennenswerte Chancen. Nach dem überzeugenden Auftritt festigte der TSV Rang drei und bleibt im Aufstiegsrennen ein ernstzunehmender Faktor. Tore: 1:0 Maximilian Westall (8.), 2:0 Tim Feilmeier (11.), 2:1 Tobias Eder (13. Foulelfmeter), 3:1 Tim Feilmeier (24.), 4:1 Maximilian Westall (34.) ---