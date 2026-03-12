 2026-03-11T14:31:18.301Z

Allgemeines

Freut sich Materborn? Verfolger-Duell zwischen Winnekendonk & Aldekerk

Kreisliga A Kleve-Geldern: Am Sonntag steigt das Duell zwischen Viktoria Winnekendonk und dem FC Aldekerk. Teilen sich die Klubs die Punkte, kann Siegfried Materborn einen großen Schritt zum Titel machen.

von André Nückel · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
FC Aldekerk muss auswärts ran.
FC Aldekerk muss auswärts ran. – Foto: Hannah Gooren

Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Spieltag 19 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Kommt es Mitte März zur Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen? Während Tabellenführer Siegfried Materborn den SV Nütterden empfängt, treffen die beiden Verfolger Viktoria Winnekendonk und FC Aldekerk im direkten Duell aufeinander. Im Keller empfängt der SV Veert den TSV Nieukerk.

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria Winnekendonk
FC Aldekerk
FC Aldekerk
15:00live
Spieltext SV WiDo - Aldekerk

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried Materborn
SV Nütterden
SV Nütterden
15:30live
Spieltext Materborn - Nütterden

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr
SV Walbeck
SV Walbeck
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia Pfalzdorf
16:00
Spieltext SV Walbeck - Pfalzdorf II

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SV Veert
SV Veert
TSV Nieukerk
TSV Nieukerk
15:30
Spieltext SV Veert - TSV Nieukerk

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SV
BV Sturm Wissel
BV Sturm Wissel
15:15
Spieltext Uedemer SV - Wissel

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-Wankum
SV Issum
SV Issum
16:00
Spieltext TSV WaWa - SV Issum

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-Hau
SV Sevelen
SV Sevelen
15:30live
Spieltext SGE B.-Hau II - Sevelen

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß Vernum
15:30
Spieltext 1. FC Kleve II - Vernum

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - Siegfried Materborn
So., 22.03.26 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 22.03.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Issum
So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Uedemer SV
So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Nütterden - SV Walbeck
So., 22.03.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Viktoria Winnekendonk
So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Sevelen - 1. FC Kleve II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Veert

21. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Walbeck - FC Aldekerk
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Veert - SV Nütterden
So., 29.03.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Uedemer SV
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - BV Sturm Wissel
So., 29.03.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Sevelen
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Issum - TSV Nieukerk
So., 29.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SGE Bedburg-Hau II
So., 29.03.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - Grün-Weiß Vernum

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kleve-Geldern

