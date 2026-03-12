Freut sich Materborn? Verfolger-Duell zwischen Winnekendonk & Aldekerk

Spieltag 19 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Kommt es Mitte März zur Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen? Während Tabellenführer Siegfried Materborn den SV Nütterden empfängt, treffen die beiden Verfolger Viktoria Winnekendonk und FC Aldekerk im direkten Duell aufeinander. Im Keller empfängt der SV Veert den TSV Nieukerk.
20. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - Siegfried Materborn
So., 22.03.26 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 22.03.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Issum
So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Uedemer SV
So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Nütterden - SV Walbeck
So., 22.03.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Viktoria Winnekendonk
So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Sevelen - 1. FC Kleve II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Veert
21. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Walbeck - FC Aldekerk
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Veert - SV Nütterden
So., 29.03.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Uedemer SV
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - BV Sturm Wissel
So., 29.03.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Sevelen
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Issum - TSV Nieukerk
So., 29.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SGE Bedburg-Hau II
So., 29.03.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - Grün-Weiß Vernum
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: