»Freut mich brutal«: Tolks beschert Lam nächsten Comeback-Sieg Benjamin Tolks entscheidet wildes Spektakel mit Einzelaktion +++ Luhe-Wildenau belohnt sich nicht für Kraftakt: »Riesenrespekt an meine Jungs« von Boris Manz · Heute, 22:05 Uhr · 0 Leser

Jamal Dubois (links) und der SC Luhe-Wildenau mussten die Heimfahrt aus Lam mit leeren Händen antreten. – Foto: Thomas Gierl

Lam kann Drama und Comebacks! Nur wenige Tage nach dem Pokal-Wahnsinn hat die SpVgg auch zum Auftakt in die Landesliga Mitte nach Rückstand gewonnen.



Das Warten auf Tore dauerte bis zur 65. Minute, doch dann startete vor 400 Fans ein echtes Spektakel im Osserstadion. Die Lamer Führung durch Niklas Maimer (65.) konterten die Gäste umgehend. Benedikt Meckl legte die Kugel aus der Distanz ins Netz. Doch damit nicht genug: Nico Argauer stellte den Spielstand in der 71. Minute auf den Kopf, als er den Ball vom Strafraumrand zum 2:1 versenkte.



1:2 aus Lamer Sicht. Im Pokal stand es zwischenzeitlich 0:4 für den TSV Bobingen. Diesmal brachte ein Foulelfmeter die SpVgg zurück, den Lukas Pritzl nach einem Foul an Jonas Wittenzellner souverän verwandelte. Der SC hatte seinerseits im Anschluss die große Chance auf das 3:2, auf der Gegenseite machte es Benjamin Tolks besser. Unter Gegnerdruck trieb die Lamer Nummer 20 die Kugel von der Mittellinie bis in den Strafraum und vollendete seine Einzelaktion zum umjubelten 3:2.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Beide Mannschaften haben den Vorsprung nach ihrer Führung eigentlich zu leicht hergegeben. Ein Unentschieden wäre sicherlich nicht unverdient. Aber: Es freut mich brutal, auch für den Ben, dass er uns da mit so einem Sonntagsschuss die drei Punkte geholt hat. Unterm Strich steht jetzt einfach ein guter Saisonstart, den wir natürlich sehr gerne mitnehmen.“



Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau) „Unterm Strich war es ein Spiel, das in beide Richtungen kippen kann. Riesenrespekt an meine Jungs, wie sie heute zurückgekommen sind. Leider haben wir dann direkt wieder das Gegentor bekommen und gehen am Ende als Verlierer vom Platz. Dennoch eine gute Leistung, auch wenn sie heute nicht belohnt worden ist. Wir werden weiter Gas geben und gegen Dingolfing den nächsten Anlauf nehmen. Noch bitterer als die Niederlage ist die Verletzung von Jonas Held kurz vor Schluss. Hoffentlich haben wir Glück und müssen nicht den nächsten langfristigen Ausfall verkraften.“



