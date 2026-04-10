 2026-04-10T07:15:08.667Z

Spielbericht

Freundschaftsspiele zur Vorbereitung auf den Pokalkracher💙💛

Unsere C-Junioren testen am Sonntag (11 Uhr) bei Grün-Weiß Erfurt. Danach steht am Mittwoch (15.04.) noch ein kurzer Test gegen den SC 1903 Weimar II an.

von Rene Heinze · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

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Testspiele
GW 90 Erfurt
FC Empor 06

So., 12.04.2026, 11:00 Uhr
VfB GW 1990 Erfurt
VfB GW 1990 ErfurtGW 90 Erfurt
FC Empor Weimar 06
FC Empor Weimar 06FC Empor 06
11:00

Unsere C-Junioren nutzten das spielfreie Wochenende für ein Testspiel in der Landeshauptstadt Thüringens. Trainer Max Hertel ist mit seinem Team am Sonntag um 11 Uhr beim Landesklassenligisten Grün-Weiß Erfurt zu Gast. Klar ist: Spielpraxis sammeln und wichtige Erkenntnisse gewinnen, bevor am Sonntag, den 19.04., der Halbfinal-Kracher im heimischen Wimaria-Stadion ansteht.

Zuvor testet die Mannschaft am Mittwoch, den 15.04., noch einmal kurz gegen den SC 1903 Weimar II, um sich den letzten Feinschliff für den Pokalkracher zu holen.

💙💛