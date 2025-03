Freundschaftsspiel Luxemburg – Irland am 10.Juni

Aufgrund dieses Termin steht nun auch das genaue Datum für das zuvor stattfindende Freundschaftsspiel gegen Slowenien fest. Initial für den 6. oder 7.Juni vorgesehen, wird diese Begegnung nun am 6.Juni um 20:15 Uhr im „Stade de Luxembourg“ angestoßen.

Wie die FLF am Dienstag bekanntgab (s.u.), spielt die Herren-Nationalmannschaft am 10.Juni ein internationales Freundschaftsspiel gegen die Republik Irland. Die Partie wird um 20:45 Uhr im „Stade de Luxembourg“ angepfiffen.

Informationen zum Kartenverkauf sollen laut Verband zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden. An diesem Samstag trifft Luxemburg bekanntlich vor fast ausverkauftem Haus auf Schweden, am Dienstag spielt man in St.Gallen gegen die Schweiz.