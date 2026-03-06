"Freundschaftsspiel" in Rurich und Kellerkampf in Karken Spitzenreiter Dynamo erwartet Brachelen – Rurich prüft Verfolger Würm-Lindern. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nico Wolf

Während Tabellenführer Dynamo Erkelenz seine makellose Bilanz verteidigen will, kommt es im Mittelfeld und Tabellenkeller zu richtungsweisenden Duellen. Besonders brisant: das Duell zwischen Germania Rurich und dem Tabellenzweiten aus Würm-Lindern.

Härtetest für Würm-Lindern Ein besonderes Duell erwartet die Zuschauer in Rurich. Der Tabellensiebte (23 Punkte) empfängt mit Würm-Lindern den Tabellenzweiten (34 Punkte). Beide Vereine verbindet ein gutes Verhältnis, zudem haben einige Ruricher Spieler eine Vergangenheit beim Gast. Germania-Trainer Mark Lambertz blickt mit Respekt, aber auch Selbstvertrauen auf die Aufgabe: „Am kommenden Sonntag erwartet uns mit Würm-Lindern eine höchst anspruchsvolle, aber auch besondere Aufgabe, da beide Vereine ein gutes Verhältnis pflegen und einige unserer Spieler eine Linderner Vergangenheit haben. Lindern ist neben Dynamo Erkelenz sicherlich das stärkste Team der Liga, aber wir gehen trotzdem mit Selbstvertrauen in die Partie. In den Spielen gegen Dynamo und Brachelen haben wir gezeigt, dass wir an einem guten Tag auch gegen die Top-Teams der Liga punkten können. Daher freuen wir uns auf die Herausforderung und wollen die insgesamt sehr positive Entwicklung im Laufe der Saison fortsetzen.“

Auch Würm-Linderns Trainer Sean King erwartet ein intensives Duell: „Rurich wird ein richtiges Brett. Die Jungs sind in einer sehr guten Form. Da gilt es für uns eine sehr konzentrierte und große Intensität auf den Platz zu bringen. Nichtsdestotrotz sollten wir schon unser Spiel durchdrücken und die Rolle des Favoriten annehmen! Sollte das nicht sein, werden wir da nichts Zählbares mitnehmen können. Die erste 11 von Rurich hat richtig gute Qualität, wenn ich da schon an Thomas & René Lambertz, Simon Zitz & Co denke, ist das schon klasse. Nicht zu vergessen, was Mark & René Lambertz da entwickelt haben, ist schon zu beachten! Klares System und eine klare Spielidee. Aber ich habe schon immer gesagt, dass wir in der Liga auch jeden schlagen können und wir sollten schon selbstbewusst genug sein, um uns da auch was ausrechnen zu können. Ich persönlich freue mich auf ein knackiges, spannendes Spiel.“

Kellerduell unter Druck Für Aufsteiger Grün-Weiß Karken (16., 6 Punkte) zählt im Heimspiel gegen die Zweitvertretung aus Schafhausen (12., 16 Punkte) eigentlich nur ein Sieg. Die Gastgeber stehen bereits deutlich unter Druck, wollen aber endlich ein Erfolgserlebnis feiern. Trainer Mario Lehnen formuliert klar, worauf es ankommen wird: „Wir hoffen natürlich, endlich ein Erfolgserlebnis zu erzielen. Das wäre für die Mannschaft immens wichtig. Der Schlüssel dazu liegt einerseits darin, die eigenen Torchancen konsequenter zu verwerten und beim letzten Pass präziser zu agieren. Andererseits gilt es, der Offensive um Maik Römer so wenig Raum wie möglich zum Kombinieren zu lassen.“

Waldenrath will nach Pokal weiter nachlegen Das Mittelfeldduell zwischen Waldenrath-Straeten (8., 22 Punkte) und dem Aufsteiger aus Golkrath (6., 24 Punkte) verspricht Spannung. Beide Teams bewegen sich in Schlagdistanz zueinander. Waldenraths Trainer Michel Noethlichs erwartet nach dem jüngsten Pokalduell gegen denselben Gegner eine Reaktion der Gäste: „Nach dem Pokalspiel am Mittwoch und der Niederlage Golkraths erwarten wir am Sonntag einen deutlich hungrigeren Gegner, der auf Wiedergutmachung aus sein wird. Darauf werden wir uns vorbereiten und nach der Erholung vom Pokalspiel am Mittwoch mit noch mehr Power ins Spiel gehen können.“

Breberen startet endlich wieder Für den SV Breberen (11./16 Punkte) beginnt die Rückrunde ungewöhnlich spät, da mehrere Spiele ausgefallen sind. Gegen den Tabellenfünften TuS Rheinland Dremmen (24 Punkte) wartet direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. Mannschaftsverantwortlicher Marc Schuivens ordnet die Situation ausführlich ein: „Ja, wir haben jetzt endlich unseren Kundenauftrag, nachdem die ersten beiden Spiele ausgefallen sind, spielen gegen Dremmen. Grundsätzlich von unserer Seite aus: Die Vorbereitung ist jetzt auch zum Ende sehr gut gelaufen. Also wir haben immer 16, 17, 18, teils 19 Leute beim Training, hohe Intensität und sind natürlich froh, dass wir mit Luis Seferens von Germania Teveren aus der Landesliga noch mal nachlegen konnten im Winter. Aber sowohl die Quantität als auch die Qualität im Kader natürlich hochhalten, weil wir haben jetzt noch 17 Spiele dadurch, dass wir erst bei 13 Spielen stehen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, auch wieder mal vom Verband angesetzt, dass die nicht daraus lernen, dass man von vornherein mehr Spiele in den witterungsunkritischen Monaten reinlegt, um – so wie wir nur Naturrasen zur Verfügung haben – dann mit sehr vielen Nachholspielen dazustehen. Aber da wird sich, glaube ich, nie irgendwas ändern. Ja, dann grundsätzlich Dremmen: spielerisch gute Mannschaft, gute Truppe. Das waren in der Vergangenheit immer enge Spiele, also die leider immer mit einer engen Niederlage geendet sind. Aber es wird auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe, denn die wollen, denke ich, jetzt auch was wiedergutmachen, nachdem sie jetzt nicht wirklich gut in die Rückrunde reingestartet sind. Aber das spiegelt nicht den Leistungsstand oder das Potenzial der Mannschaft wider. Also ja, wir stellen uns auf ein ausgeglichenes Spiel ein, freuen uns, dass es losgeht und müssen da 100 Prozent abrufen, damit wir da drei Punkte aus dem Spiel mitnehmen können, die wir auf jeden Fall aber dringend benötigen, um da nicht in den Abstiegskampf reingezogen zu werden. Aber auch da ist die Tabelle natürlich verzerrt aufgrund der wenigen Spiele.“