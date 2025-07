Freundschaftsspiel FV Budenheim 2/3 – SG Schierstein Wiesbaden

Am Freitagabend, dem 25.07.2025, kam es in Budenheim zu einem besonderen Freundschaftsspiel zwischen dem rheinland-pfälzischen FV Budenheim und der hessischen SG Schierstein Wiesbaden. Bei sommerlicher Abendstimmung entwickelte sich ein ausgeglichenes, faires und temporeiches Spiel, das sowohl Spielern als auch Zuschauern viel Freude bereitete.

Bereits in der 6. Minute brachte Mohamed Kohi die Gäste aus Wiesbaden mit 0:1 in Führung. Doch Budenheim antwortete schnell: Rosenbauer glich in der 11. Minute aus und erhöhte in der 31. Minute auf 2:1. Nach der Pause sorgte Yilmaz in der 49. Minute mit dem 3:1 für eine vermeintliche Vorentscheidung.