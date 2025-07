Freundschaftspiel

Hart gekämpft und doch verloren. Aber es ja nur ein Freundschaftsspiel welches man nicht so eng nehmen sollte. Unser Lothar Kassebaum verschoß einen Elfmeter. Leider ging der Ball an die Latte und nicht ins Tor. Nach 1,5 Jahren Spielpause war auch wieder Maurice Scholz mit dabei und hat gezeigt was er kann. Im großen und ganzen war es ein ganz tolles Freundschaftsspiel