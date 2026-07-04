Freundschaftliches Kirwa-Heimspiel-Unentschieden von Ralph Strobl · Heute, 15:48 Uhr · 0 Leser

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ASV im ersten Sommer-Testspiel mit zwei von vier Neuzugängen plus ein A-Junior – nach Rückstand und Führung keinen Sieger - Thomas Ficarra war fünf Jahre (2017/18 bis 2021/22) Spielertrainer beim oberpfälzer „FCN“ Sommervorbereitung 2026

1. Freundschaftsspiel

Freitag, 3. Juli 2026, 18 Uhr:

1. FC Neukirchen b.Su.Ro. (3. Kreisklasse Süd Amberg/Weiden) - ASV Michelfeld (2. Kreisklasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Kreisklasse 3) 2:2 (1:1)

Die Gastgeber (seit dieser Saison mit dem torgefährlichen Rückkehrer Maximilian Witzel inklusive Landesliga- und Bezirksligaerfahrung beim FC Amberg als neuen Spielertrainer), zwischen Königstein und Sulzbach-Rosenberg zu Hause, traten mit 18 Mann an – mit zehn von 19 Kicker, die in der vergangenen Saison zwischen zehn und 26 Punktspiel-Einsätze verzeichneten. Der ASV aus der Nördlichen Oberpfalz (rund 25 Kilometer einfache Anfahrtsstrecke) begann nach fast sechs Wochen Sommerpause mit den Neuzugängen Dominik Gebsattel als Torhüter und Nico Zitzmann als Linksaußen – fünf Spieler (darunter A-Junior Nils Lorenz für die Außenverteidiger-Position) saßen zunächst auf der Ersatzbank, vom Stamm fehlten dieses Mal Leon Haberberger (Studium) und Lorenzo Ficarra (privat verhindert).

Die erste Torchance des Spiels bei schattigen 21 bis 20 Grad hatten die Michelfelder durch Nicolas Christl (2.), aber die Gastgeber gingen nach einem Eckball durch den am Fünfmeterraum zentral frei einköpfenden Innenverteidiger Jeremias George in Führung (19.). Nach einem Foul an Christl im Sechzehner halbrechts direkt vor dem Keeper (dieser erhielt nach Körperkontakt die Gelbe Karte) scheiterte Nico Metschl mit einem relativ platzierten, aber nicht scharf genug geschossenen Elfmeter am reaktionsschnellen FCN-Torhüter Nico Fischer (30.), Nico Zitzmann traf aus halblinker Position nach Querpass von Max Zerreis platziert ins lange Eck zum Ausgleich (42.) und der als Center eingewechselte Daniel Meier vergab eine Top-Chance zur möglichen Führung schon vor der Halbzeitpause (auf Zuspiel von Nico Zitzmann, in der Box frei vor dem Tor flach rechts vorbei, 44.). Der als Mittelstürmer aufgebotene Nicolas Christl musste in Minute 34 wegen einer Fußprellung ausgewechselt werden. Beide Teams brachten zum Seitenwechsel jeweils zwei frische Spieler, Michelfeld stellte nach einer Metschl-Ecke per sehenswerten Meier-Kopfball auf 1:2 (54.) und verpasste in der Nachspielzeit (90.+1) durch den allerdings in stark abseitsverdächtiger Position stehenden Mittelstürmer Daniel Meier frei vor dem Torhüter das sich anbahnende 1:3. Eine Minute später resultierte aus einem hohen und weiten Diagonal-Pass halbrechts fast von der Mittellinie auf die halblinke Seite das späte und schmeichelhafte 2:2, als der ungedeckte Finn Aures das Runde per Kopfball-Lupfer über den machtlosen ASV-Torhüter hinweg ins Tor beförderte. Der zweite (hoffentlich nicht länger) verletzte ASV-Spieler an diesem Freitagabend war der in der Halbzeitpause eingewechselte Simon Zitzmann, der in Minute 71 mit einer schmerzhaften Handverletzung nicht mehr weiterspielen konnte. Fazit: Beide Teams offenbarten zu Beginn beziehungsweise mitten in der Sommervorbereitung spielerisch und im Defensivverhalten verständlicherweise noch Verbesserungspotenzial. Vom Torchancenverhältnis her hätte Michelfeld den Sieg verdient gehabt, Neukirchen konnte sich mit seiner offensiven Dreier-Reihe (Witzel, Wuttig und Mayer) nicht durchsetzen.