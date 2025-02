Freundschaft mit Petrovic „ruht für 90 Minuten“: Neues Türkgücü fordert Buchbach

Türkgücü Münchens Alper Kayabunar (l.) und Ünal Tosun (r.) fiebern dem Regionalliga-Auftakt gegen Buchbach entgegen. – Foto: IMAGO/Frank Scheuring

Türkgücü empfängt am Samstag den TSV Buchbach. Trainer Alper Kayabunar spricht über den Wiederauftakt in der Regionalliga Bayern.

München – Zäh war die Hinrunde an der Heinrich-Wieland Straße. Türkgücü München überwinterte in der Regionalliga auf dem letzten Tabellenplatz. Dennoch glaubt Trainer Alper Kayabunar an den Klassenerhalt. „Wir haben auf jeden Fall eine bessere Mannschaft, als in der Hinrunde“, sagt der Coach im Gespräch mit Fußball Vorort/FuPa Oberbayern. Der Kader habe sowohl an Qualität als auch an Erfahrung hinzugewonnen.

„Aleks macht einen guten Job. Buchbach steht zu Recht da oben.“ Alper Kayabunar, Trainer von Türkgücü München, über Aleksandro Petrovics

Gleich zu Beginn empfängt Türkgücü den Sechstplatzierten der Regionalliga, den TSV Buchbach. „Eine gut eingespielte Truppe, die super harmoniert – auch mit dem Trainer zusammen“, betont Kayabunar. Dabei lobt er besonders die Arbeit von TSV-Trainer Aleksandro Petrovic: „Aleks macht einen guten Job. Buchbach steht zu Recht da oben.“ Beide Trainer pflegen zudem eine Freundschaft: „Ich bin sehr gut mit Aleks befreundet. Wir sind regelmäßig im Austausch und in der Winterpause haben wir uns auf einen Kaffee getroffen“, so Kayabunar. Und auch einige Spieler haben Vergangenheit im Trikot des jeweils anderen Vereins. „Es ist ein bisschen freundschaftlich, aber für die 90 Minuten wird die Freundschaft ruhen“, sagt Kayabunar. Es steht also ein ganz besonderes Duell zum Wiederauftakt in die Regionalliga an.