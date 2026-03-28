Freundschaft? Döhren will Punkte, KK trotzt der Krankheitswelle

Der Blick auf die Tabelle unterstreicht die Bedeutung der Partie. Döhren rangiert mit 38 Punkten auf Platz sechs, hat jedoch Spiele in der Hinterhand und damit Anschluss nach oben. „Das ist unser Anspruch, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu halten“, betont Heldt.

Bei den Gästen aus Döhren ist die Marschroute klar formuliert. Trainer Patrick Heldt fordert nach zuletzt zwei enttäuschenden Ergebnissen eine klare Reaktion: „Wir wollen die beiden zuletzt nicht erfolgreichen Spiele vergessen machen. Unser Ziel ist es, mit einer guten, reifen und konstanten Leistung in Kremen-Winkel drei Punkte zu holen.“ Trotz einiger Ausfälle sieht Heldt seine Mannschaft gut aufgestellt: „Die Personalsituation ist insgesamt gut, auch wenn uns am Samstag einige Spieler fehlen werden. Dennoch reisen wir mit einer starken Besetzung an.“

Gleichzeitig warnt der Gästecoach vor dem Gegner: „Die Mannschaft von Marcel Pawlow spielt eine starke Saison. Es ist ein junges Team, das vielleicht sogar über den Erwartungen steht und uns alles abverlangen wird – körperlich, läuferisch, kämpferisch und auch mental.“ Entscheidend werde sein, „die Grundtugenden des Fußballs auf den Platz zu bringen – Laufbereitschaft, Zweikampfstärke, Klarheit und Intensität“.

Wer setzt im Verfolgerduell das Zeichen?

Auf der anderen Seite steht mit dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II ein Team, das trotz der jüngsten Niederlage weiter stabil im oberen Tabellenfeld rangiert. Trainer Marcel Pawlow blickt mit gemischten Gefühlen auf die Partie – sportlich reizvoll, personell jedoch schwierig: „Wir haben so eine Krankheitswelle bei uns in der Mannschaft, das ist Wahnsinn. Das habe ich selten erlebt, ich weiß noch nicht, was ich für eine Elf präsentieren kann.“

Trotz aller Unsicherheiten bleibt Pawlow kämpferisch: „Für uns geht es darum, das Herz auf den Platz zu lassen – egal, welche Elf wir aufbieten können. Mit viel Leidenschaft, Kampf gegen den Ball zu arbeiten, keinen Zweikampf verloren zu geben.“ Dabei sieht er seine Mannschaft in einer komfortablen Ausgangslage: „Wir haben nichts zu verlieren, wollen aber natürlich in jedem Spiel punkten.“

Besonders brisant: Die persönliche Verbindung der beiden Trainer. Pawlow spricht offen über das gute Verhältnis zu seinem Gegenüber: „Ich freue mich ganz besonders auf Patti Heldt. Wir können sehr gut miteinander, fahren auch zusammen andere Spiele gucken. Das ist schon einer aus dem Freundeskreis.“ Entsprechend erwartet er ein faires Duell: „Da weiß man, dass man keine Probleme an der Linie miteinander haben wird.“

Sportlich rechnet Pawlow mit einem offenen Schlagabtausch: „Mit Döhren erwarte ich einen Gegner, der Fußball spielen will. Es ist immer schön, wenn man einen Gegner hat, der sich nicht hinten reinstellt.“ Trotz möglicher Umstellungen bleibt er optimistisch: „Wir werden viele Wechsel in der Startelf haben, aber das werden wir kompensieren. Wir haben einen guten, breiten Kader.“

Ein zusätzlicher Faktor könnte die Heimstärke der Krähen sein. Pawlow betont: „Zuhause sind wir ganz gut. Wir haben bis jetzt nur ein Spiel verloren. Wer mit unten nichts zu tun haben will, der muss zuhause die Punkte holen.“

Nach dem klaren 4:0-Erfolg im Hinspiel spricht vieles für die Gäste – doch die Vorzeichen haben sich verändert. Während Döhren nach Konstanz sucht, kämpft Krähenwinkel gegen personelle Widrigkeiten – und setzt auf Moral, Leidenschaft und den eigenen Platz.