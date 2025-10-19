Freundl erzielt Last-Minute-Sieg für TuS Holzkirchen

Maximilian Freundl trifft in der Nachspielzeit gegen Ampfing und sichert dem TuS Holzkirchen einen wichtigen Erfolg in der Liga.

Holzkirchen – Die 92. Spielminute ist angebrochen an der Holzkirchner Haidstraße. Der TuS Holzkirchen hat sich vergeblich bemüht, gegen zehn Ampfinger einen Treffer zu erzielen. Kurz vor Schluss noch einmal Ecke für den TuS. Alexander Zetterer bringt den Ball auf den kurzen Pfosten, Alpay Özgül verlängert auf den langen Pfosten und Maximilian Freundl nickt zum 1:0 ein. Danach ist Schluss. „Ich bin sehr stolz auf meine Jungs“, freut sich Coach Orhan Akkurt. „Sie machen das seit Wochen super.“

Auf einen dürfte der TuS-Coach besonders stolz gewesen sein: Maximilian Freundl hatte keine einfache Woche hinter sich. „Er hat sich leicht an der Hand verletzt und konnte diese Woche nicht richtig trainieren, daher haben wir ihn mal draußen gelassen“, erklärt Akkurt. „Aber wir haben mit Alpay Özgül, Tobias Bebber und ihm sehr große Offensivqualität, die wir reinwerfen können. Maxi hat uns belohnt und Alpay hat vorgelegt.“ Der Erfolg nach einer wunderbar einstudierten Ecken-Variante. Sehr zu Freundls eigener Freude: „Ich war richtig heiß heute, weil ich ja erst zur 70. Minute reingekommen bin. Aber es ist ein sehr geiles Gefühl.“

Vor dieser emotionalen Schlussphase taten sich die Grün-Weißen gegen gut eingestellte Ampfinger lange schwer. „Ampfing ist ein sehr guter Gegner, auch von der Einzelqualität der Spieler“, findet Holzkirchens Trainer. „Die muss man erst einmal so bespielen.“ Nach einem bärenstarken Auftakt aus TuS-Sicht – Angreifer Gilbert Diep scheiterte nach wenigen Minuten aus kurzer Distanz am Ampfinger Keeper – wurden die Gäste in der Folge stärker und hatten streckenweise mehr von der Partie. Nach einer Viertelstunde parierte TuS-Keeper Maximilian Riedmüller einen Kopfball stark, wenig später schloss Ampfing einen Konter fast zu überhastet ab.

Doch die Holzkirchner kämpften sich wieder zurück in die Partie. Nicht zuletzt, als Ampfings Alexander Spitzer nach 44 Minuten nach einem Nachschlagen die rote Karte sah. Kurz zuvor hätten die TuS-Kicker sogar die Pausenführung erzielen können, doch Elias Schnier vergab freistehend vor dem Ampfinger Keeper. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Grün-Weißen die Überzahl zu nutzen und übernahmen die Kontrolle – doch lange Zeit ohne Erfolg. „Wenn wir unsere Dinger nicht machen, kann das auch ganz schön böse werden“, sagt Akkurt. „Aber wir haben uns diesen Sieg am Ende richtig erarbeitet.“ Ein Dreier, der Holzkirchen sieben Punkte Vorsprung auf den Vierten Dorfen beschert.

Beinahe hätte die nagelneue Holzkirchner Anzeigetafel, die am Samstag eingeweiht wurde, schon früher die Eins auf der TuS-Seite angezeigt. Doch Freundls Treffer in der 89. Minute verwehrte Schiedsrichter Daniel Gutmann wegen eines vermeintlichen Handspiels die Anerkennung. In der Nachspielzeit durfte Freundl dann aber doch noch über seinen ersten Saisontreffer jubeln und sorgte damit bei den Holzkirchnern – um es in seinen Worten zu sagen – für ein „geiles Gefühl“.