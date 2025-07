„Freunde und Förderer“ des KFC kontern die Vorwürfe des Vorstands

Nach wochenlangem Schweigen war der Vorstand des KFC Uerdingen am Montagabend erstmals wieder öffentlich in Erscheinung getreten – mit einem Offenen Brief auf seiner Facebook-Seite. Darin ordnete das Führungsgremium die Entwicklungen der vergangenen Wochen aus seiner Sicht ein, teilte aber auch wieder ordentlich aus.

Besonders der versteckte Vorwurf, der Abbruch der außerordentlichen Mitgliederversammlung im März sei absichtlich herbeigeführt worden, um die Wahl des neuen Verwaltungsrates zu verhindern, schlug am Dienstag hohe Wellen. Zudem prangerte der KFC-Vorstand Verstöße gegen den Datenschutz an.

So seien sensible Mitgliederdaten an Privatpersonen weitergeleitet worden, ohne dass entsprechende Listen beantragt worden seien. Das sei sowohl bei der aus Mitgliederkreisen initiierten Unterschriftensammlung gewesen – aber auch im Vorfeld des jüngst von den „Freunden und Förderern“ (FuF) gestarteten Dauerkarten-Verkaufs. Diesem Vorwurf treten die „Freunde und Förderer“ nun allerdings entschieden entgegen. „Über den Anbieter LMS wurden die bisherigen Dauerkarten-Inhaber angeschrieben. Diese haben bei LMS ihre Daten selbstständig hinterlassen, um über Informationen zu Tickets oder Verkäufen angeschrieben zu werden. Uns sind die Daten der Adressaten deswegen nicht bekannt, das Mailing ging über LMS an sie heraus“, teilen die FuF auf Anfrage unserer Redaktion mit.