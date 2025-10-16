Freunde, Fußball, Fünferkette

„Gegen Bad Langensalza ist es immer eklig“, sagt Sauerbier. „Sie spielen meist mit Fünferkette und sind immer darauf bedacht, die Null zu halten. Zudem sind sie mit den Neuzugängen vorne immer gut für ein Tor.“ Für den 24-Jährigen ist es also nicht nur ein sportlicher Test, sondern auch ein persönliches Wiedersehen.

Sportlich verspricht die Begegnung ebenfalls Spannung. Der FC Eichsfeld, derzeit Tabellenführer, empfängt den Sechsten aus Bad Langensalza. Die Gäste haben vor der Pokalpause mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen ihre Erfolgsserie gefunden, während Eichsfeld mit der Niederlage in Neustadt/Orla (1:2) leicht aus dem Rhythmus geraten ist. „Unser Saisonstart war in Ordnung. Einzig gegen Wismut Gera haben wir zwei Punkte verschenkt. Ärgerlich war die Niederlage gegen Neustadt/Orla. Hier wollten wir unbedingt gewinnen, um uns ein Stück weit von den Verfolgern zu lösen. So müssen wir jetzt die kommenden drei Spiele gewinnen“, bilanziert Sauerbier die bisherigen Leistungen der Eichsfelder. Die Pokalpause hat das Team gut genutzt. „Die Pause war entspannt. Der Coach hat uns nach dem verlorenen Neustadt/Orla-Spiel eine Woche frei gegeben. Diese Woche sind wir wieder reingestartet“, erzählt der Angreifer.

Blickt man auf das bevorstehende Duell, weiß Sauerbier um die Herausforderungen: „Ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel, in dem es auf Kleinigkeiten wie Chancenverwertung ankommen wird. Hier haben wir auch unser größtes Potenzial. Wir haben jedes Spiel zwei, drei Hundertprozentige, die ein Tor sein müssen. Da fasse ich mir auch an die eigene Nase.“ Ideale Rahmenbedingungen wünscht er sich zudem: „Ich hoffe, wir spielen noch auf Rasen, weil uns das mehr entgegenkommt als auf dem Kunstrasen.“ Trotz des sportlichen Ehrgeizes bleibt Sauerbier locker, wenn es um persönliche Verbindungen geht: „Ich bin noch mit zwei, drei Jungs in Bad Langensalza gut befreundet. Aber da sprechen wir meist über private Dinge und nicht so sehr über Fußball. Ich schätze Wirthi als Trainer sehr. Er ist sehr menschlich und sehr korrekt. Ich freue mich auf das Bier danach.“