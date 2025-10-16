Freunde, Fußball, Fünferkette

„Gegen Bad Langensalza ist es immer eklig“, sagt Sauerbier. „Sie spielen meist mit Fünferkette und sind immer darauf bedacht, die Null zu halten. Zudem sind sie mit den Neuzugängen vorne immer gut für ein Tor.“ Für den 24-Jährigen ist es also nicht nur ein sportlicher Test, sondern auch ein persönliches Wiedersehen.
Sportlich verspricht die Begegnung ebenfalls Spannung. Der FC Eichsfeld, derzeit Tabellenführer, empfängt den Sechsten aus Bad Langensalza. Die Gäste haben vor der Pokalpause mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen ihre Erfolgsserie gefunden, während Eichsfeld mit der Niederlage in Neustadt/Orla (1:2) leicht aus dem Rhythmus geraten ist. „Unser Saisonstart war in Ordnung. Einzig gegen Wismut Gera haben wir zwei Punkte verschenkt. Ärgerlich war die Niederlage gegen Neustadt/Orla. Hier wollten wir unbedingt gewinnen, um uns ein Stück weit von den Verfolgern zu lösen. So müssen wir jetzt die kommenden drei Spiele gewinnen“, bilanziert Sauerbier die bisherigen Leistungen der Eichsfelder. Die Pokalpause hat das Team gut genutzt. „Die Pause war entspannt. Der Coach hat uns nach dem verlorenen Neustadt/Orla-Spiel eine Woche frei gegeben. Diese Woche sind wir wieder reingestartet“, erzählt der Angreifer.
Das Spiel zwischen dem 1. FC Eichsfeld und dem FSV Preußen Bad Langensalza verspricht also nicht nur ein Duell um wichtige Punkte im oberen Tabellendrittel, sondern auch ein Treffen mit viel persönlicher Geschichte für Tobias Sauerbier. Spannung, Emotionen und Fußball auf hohem Niveau sind vorprogrammiert.