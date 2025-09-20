Freunde an der Seitenlinie, Gegner auf dem Platz

Gastgeber Erlau, in diesem Jahr als Wiederaufsteiger zurück in der Liga, bekommt es dabei mit dem erfahrenen Landesklasse-Dino aus Hildburghausen zu tun. In der Tabelle trennt die beiden Teams aktuell lediglich ein Punkt – Spannung ist also garantiert.

Bereits in der vorletzten Saison standen sich die beiden Vereine gegenüber. Damals konnte Hildburghausen beide Duelle klar für sich entscheiden (2:0 auswärts, 3:0 zu Hause). Erlau gelang in 180 Spielminuten kein einziger Treffer. Nun wollen die Grün-Weißen diese Bilanz aufpolieren und zeigen, dass sie sich weiterentwickelt haben. Durchwachsener Saisonstart bei beiden Teams

Beide Trainer sind mit dem bisherigen Saisonstart grundsätzlich zufrieden, sehen aber noch Luft nach oben. Stephan Beyhl, Co-Trainer des Erlauer SV, blickt positiv zurück: „Mit dem bisherigen Abschneiden sind wir zufrieden. Natürlich wären auch im ersten Spiel in Walldorf Punkte möglich gewesen, doch uns haben damals gleich acht Spieler wegen Urlaub oder Krankheit gefehlt.“ Auch Dirk Forkel, Coach des FSV Eintracht Hildburghausen, sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg: „Wir haben gegen starke Teams gewonnen und in Meiningen beim Thüringenliga-Absteiger nicht verloren – da wäre sogar mehr drin gewesen. Außerdem stehen wir im Pokal-Achtelfinale gegen Wismut Gera. Die Niederlage letzte Woche war zwar ärgerlich, wirft uns aber nicht aus der Bahn.“

Erlau konnte bisher vor allem zu Hause überzeugen, auswärts hingegen setzte es deutliche Niederlagen. Für Beyhl ist es aber noch zu früh, hier ein Muster zu erkennen: „Nach vier Spielen kann man von einer Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen noch nicht sprechen. In Walldorf wäre mehr möglich gewesen, und in Schweina haben wir eine gute erste Halbzeit gespielt, aber die Chancen nicht genutzt. Schweina ist schließlich ein Absteiger aus der Thüringenliga. Natürlich wollen wir unsere Heimstärke nutzen, aber wir müssen auch auswärts punkten, um unser Ziel – den Klassenerhalt – schnell zu erreichen.“

Hildburghausen musste zuletzt im Spitzenspiel gegen Schweina eine bittere Niederlage hinnehmen. Die Eintracht führte, verpasste jedoch das 2:0 und wurde in der Nachspielzeit bestraft. Forkel ärgert sich über die verpasste Chance: „Wir waren die bessere Mannschaft, haben aber vergessen, den Sack zuzumachen. Auf ein Unentschieden zu spielen, fällt uns schwer, da wir immer offensiv denken. Daran müssen wir arbeiten.“

Derby-Stimmung und Zuschauerfaktor

Bei der letzten Begegnung beider Teams kamen 250 Zuschauer. Beide Trainer hoffen, dass die Fans dem Derby auch diesmal einen besonderen Rahmen geben. Beyhl betont: „Wir hoffen auf viele Zuschauer, die uns unterstützen und dem Derby einen würdigen Rahmen verleihen.“ Forkel ergänzt: „Erlau ist uns beim Zuschauerschnitt und in der Anfeuerung ein Stück voraus. Die Fans können enorm motivierend sein und tragen definitiv ihren Teil bei.“

Gemeinsame Vergangenheit der Trainer

Interessanterweise haben sowohl Beyhl als auch Forkel – zusammen mit Maik Lipsius, heute Trainer bei einem anderen Landesklasse-Team – in der Saison 2002/03 gemeinsam beim SV Nahetal Hinternah gespielt. Beyhl erinnert sich gerne zurück: „Unsere gemeinsame Zeit bleibt unvergessen. Wir waren eine tolle Truppe und schätzen uns bis heute. In 14 Tagen treffen wir uns wieder zu einem Abend der ‚Alten Landesklassengarde‘ und werden bestimmt viele Erinnerungen austauschen.“ Auch Forkel blickt mit Freude zurück: „Das war die erfolgreichste Zeit meiner aktiven Laufbahn. Später wurde die Mannschaft zurückgezogen und der Verein existiert heute nicht mehr. Jetzt stehen wir alle drei an der Seitenlinie, tauschen uns aus und respektieren uns. Mal sehen, wer am Sonntag die bessere Taktik hat.“

Beide Trainer kennen sich und ihre Teams sehr gut. Über die taktische Ausrichtung möchten sie daher nicht zu viel verraten. Beyhl meint: „Wir kennen uns sehr gut, deshalb wäre es nicht sinnvoll, hier etwas preiszugeben.“ Forkel ergänzt: „Ich kenne Erlau noch gut aus den Kreisoberliga-Zeiten. Wir wissen, was sie gut machen – und was nicht. Ich rechne mit einem engen Spiel.“

Kurios: In der laufenden Saison musste Erlau-Co-Trainer Beyhl selbst noch einmal die Fußballschuhe schnüren. „Ich habe sieben Minuten in Walldorf ausgeholfen, weil acht Spieler gefehlt haben und sich drei weitere während des Spiels verletzt haben. Das war eine absolute Ausnahme! Wenn Dirk allerdings für Hildburghausen aufläuft, würde ich auch noch einmal mitmachen.“ (lacht) Forkel hingegen winkt ab: „Das wird mir nicht passieren. Erstens sollte man ab einem gewissen Alter aufhören, sonst macht man sich nur zum Kasper. Zweitens liegt mein Spielerpass noch bei meinem alten Verein Schönbrunn – da geht also gar nichts mehr.“

Das Kreisderby zwischen Erlau und Hildburghausen verspricht Spannung pur. Beide Teams sind gut in die Saison gestartet und wollen mit einem Sieg nicht nur die Tabellensituation verbessern, sondern auch das Prestige-Duell für sich entscheiden. Während Erlau auf seine Heimstärke setzt, will Hildburghausen nach der bitteren Pleite zuletzt Wiedergutmachung betreiben. Wer am Ende die Nase vorn hat, entscheidet sich am Sonntag – vor hoffentlich zahlreichen und lautstarken Fans.