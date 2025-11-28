Freund und BTV im direkten Duell - Eilendorf II gegen St. Jöris

Der 13. Spieltag der Kreisliga A Aachen verspricht erneut eine Mischung aus Spitzendruck, Abstiegsangst und direkten Duellen im dicht gedrängten Mittelfeld. Während Eilendorf II weiter unangefochten an der Tabellenspitze marschiert, kämpfen zahlreiche Teams um Anschluss und wichtige Punkte im Tabellenkeller.

Im Duell der beiden Tabellenletzten geht es für beide Mannschaften um nicht weniger als den Anschluss an die Konkurrenz. Burtscheid steht bei acht Punkten, Freund ebenfalls, wodurch ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“ entsteht. Die Defensivschwächen beider Teams lassen eine torreiche Begegnung erwarten.

Eschweiler verteidigt Platz drei und überzeugt bislang durch Konstanz und gute Offensive. Stolberg rangiert im breiten Mittelfeld und könnte mit einem Auswärtserfolg den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen. Das Duell zweier spielstarker Teams verspricht attraktiven Fußball.

Kellersberg will nach schwankenden Leistungen Stabilität finden, trifft dabei aber auf den ungeschlagenen Tabellenzweiten. Vichttal II überzeugt durch mannschaftliche Geschlossenheit und starke Defensive. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen, doch Kellersberg ist für Überraschungen gut.

Arminia braucht im Tabellenkeller dringend ein Erfolgserlebnis, steht aber mit erst zehn Punkten unter Druck. Verlautenheide II ist nach dem Sprung auf Rang vier im Aufwind und will die Position festigen. Die Rollenverteilung ist klar, dennoch bleibt das Derby emotional und offen.

Pannesheide steht punktgleich mit mehreren Teams im oberen Mittelfeld und könnte mit einem Heimsieg wieder in Richtung Top vier schielen. Rhenania hingegen befindet sich im Abstiegskampf und muss die Defensive stabilisieren. Ein taktisch geprägtes Duell ist zu erwarten.

So., 30.11.2025, 11:00 Uhr SC Berger Preuß Berger Preuß SV Breinig Breinig II 11:00 live PUSH

Berger Preuß möchte nach zuletzt durchwachsenen Auftritten den Sprung in sichere Zonen schaffen. Breinig II liegt nur einen Punkt entfernt und könnte sich mit einem Auswärtssieg etwas Luft verschaffen. Beide Teams bewegen sich im unteren Mittelfeld und stehen bereits unter leichtem Druck.

Der ungeschlagene Tabellenführer aus Eilendorf geht als klarer Favorit in die Partie. St. Jöris hat erst zehn Punkte, jedoch zwei Spiele weniger absolviert und braucht dringend Zählbares. Gegen die beste Offensive und stärkste Defensive der Liga dürfte das jedoch schwer werden.