Freund-Debüt bei Hutthurm - Verfolgerduelle in Künzing und Garham

Vorrundenfinale in der Bezirksliga Ost! Schon mit einem Teilerfolg kann sich die SpVgg Ruhmannsfelden den - allerdings wertlosen - Herbstmeistertitel sichern. Zu Gast am Lerchenfeld ist der SV Hutthurm, der erstmals von Interimscoach Max Freund angeleitet wird. Der Tabellenzweite SV Grainet gastiert beim Rangvierten FC Künzing. Die auf den dritten Rang liegende SpVgg GW Deggendorf muss beim nur zwei Punkte schlechter gestellten SV Garham ran. Interessante Begegnungen gibt es auch im Tabellenkeller, in dem unter anderem der SV Bischofsmais die zuletzt arg schwächelnde SpVgg Niederalteich erwartet und der TSV Mauth und der FC Obernzell-Erlau die Klingen kreuzen.

Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Nach dem guten Unentschieden in Grainet bekommen wir es mit dem nächsten Top-Gegner zu tun. Deggendorf verfügt trotz sehr vieler verletzter Spieler über enormes spielerisches Potenzial und hat die letzten Wochen kontinuierlich gepunktet. Da wir auch nicht schlecht drauf sind, gehe ich wieder von einem engen Spiel aus, bei dem die Tagesform entscheidend sein wird."Personalien: Filip Palutka, Thomas Obernhuber und Simon Aschenbrenner fehlen weiterhin. Zu allem Überfluss gibt es jede Menge Unklarheiten, die sich erst kurzfristig entscheiden werden. Unter anderem musste der Ex-Deggendorfer Florian Weber in der Vorwoche verletzt ausgewechselt werden und steht ebenso auf der Kippe wie Fabian Fröhler, Mario Gotzler, Simon Weber, Johannes Leizinger und Nico Roll, die allesamt krank oder angeschlagen sind.Benjamin Penzkofer (Trainer SpVgg GW Deggendorf): "Garham ist richtig gut in Form. Eine Mannschaft, die qualitativ stark ist und in der mittlerweile auch ein paar höherklassig erprobte Spieler stehen. Auf dem doch etwas engen Kunstrasenplatz müssen wir körperlich voll dagegenhalten und unsere fußballerischen Qualitäten auf das Feld bringen. Wenn wir das schaffen, ist etwas Zählbares drin."Personalien: Mit Matthias Mittig, Florian Garhammer, Andras Mityko und Benedikt Troffer kehrt ein gegen Mauth fehlendes Quartett in das Aufgebot der Donaustädter zurück. Kapitän Niklas Hauner hat sich in der Vorwoche beim Warm-Up einen Muskelfaserriss zugezogen.

Fabian Burmberger (Spielertrainer FC Künzing): "Mit der Leistung und Intensität vom vergangenen Wochenende sind wir durchaus zufrieden gewesen. Allerdings mussten wir leider die drei Punkte in Waldkirchen lassen. Um diesen Samstag erfolgreich zu sein, müssen wir wieder an unsere Leistungsgrenze gehen. Der SV Grainet verfügt über eine geschlossene Mannschaft, gespickt mit hervorragenden Einzelspielern wie Sammer und Bösl. Wir setzen wieder alles daran, um die Punkte in Künzing zu lassen.“ Personalien: Es sieht wieder etwas besser aus, wenngleich Maximilian Tiefenbrunner, Simon Göde, Tim Sporrer, Samuel Kronschnabel, Philipp Wolff, Andreas Drexler und Lucas Forster immer noch auf der Verletztenliste stehen. Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Mit dem Auswärtsspiel beim FC Künzing steht uns eine der schwersten Hürden der Saison bevor. Die Süß-/Burmberger-Truppe spielt traditionell einen sehr guten Fußball und hat trotz der Ausfälle noch viel individuelle Qualität auf dem Platz. Wir brauchen eine hochkonzentrierte Leistung, weil die "Römer" Spieler in ihren Reihen haben, die aus dem Nichts Tore erzielen können. Wir haben uns aber eine gute Ausgangslage für dieses Spiel erarbeitet und können deshalb komplett ohne Druck zu einer Bezirksliga-Spitzenmannschaft fahren. Wir freuen uns auf das Spiel und wollen den Hausherren das Leben in den 90 Minuten so schwer wie möglich machen." Personalien: Mit Ausnahme von Johannes Glaser und Sebastian Seidl sind alle Mann an Bord.





Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Mit dem FC Obernzell-Erlau erwartet uns eine disziplinierte und zweikampfstarke Mannschaft, die zudem mannschaftlich sehr geschlossen auftritt - ein harter Brocken. Wir wissen aber auch um unsere eigenen Stärken und wollen unser Heimspiel zum Abschluss der Hinrunde erfolgreich gestalten."



Personalien: Mathias Krampfl, Valentin Brämer und Felix Fenzl stehen nicht zur Verfügung.





Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Die letzten Spiele haben uns gezeigt, wie eng die Spiele in dieser Liga sind und dass am Schluss meist Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entscheiden. Auch dieses Wochenende erwarten wir ein enges Spiel in Mauth. Die sehr starke Offensive des Gegners müssen wir in den Griff bekommen, dann ist alles möglich."



Personalien: Unter Umständen kann Bela Kapusta nach mehrwöchiger Pause wieder in den Kader zurückkehren, in dem ansonsten nur die bekannten Langzeitausfälle fehlen.



Ernst Lüftl (Trainer SV Oberpolling): "Nach der überzeugenden Vorstellung in Niederalteich, bei der unser Team sowohl kämpferisch als auch spielerisch zu überzeugen wusste und sich für die harte Arbeit der letzten Wochen belohnen konnte, wartet mit dem TSV–DJK Oberdiendorf nun der nächste Hochkaräter auf uns. Deandorf zählt zu den offensivstärksten Mannschaften der Liga. Mit Schwarz und List verfügen sie über zwei brandgefährliche Angreifer, die jederzeit für Tore gut sind. Doch nicht nur in der Offensive ist der Gegner stark – auch in der Breite ist das Team mit hervorragenden Spielern besetzt, was sie zu einem äußerst unangenehmen Kontrahenten macht. Dennoch werden wir alles daran setzen, mit Einsatz, Teamgeist und der Unterstützung unserer Fans in Oberpolling ein starkes Spiel abzuliefern."



Personalien: Michael Ellinger, Michael Schiefer, Fabian Hönl und Jonas Haupt fallen aus.







Sebastian List (Spielertrainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Zum Hinrunden-Finale haben wir es mit dem SV Oberpolling zu tun. Wir fahren trotz der Niederlage gegen Ruhmannsfelden mit breiter Brust zum Auswärtsspiel. Wenn wir aggressiv gegen Ball und Gegner verteidigen sowie offensiv geradlinig unterwegs sind, bin ich fest davon überzeugt, dass wir auf dem kleinen Platz in Oberpolling etwas Zählbares holen werden."



Personalien: Etliche Akteure sind krank oder angeschlagen. Deshalb kann Chefanweiser List keine Prognosen abgeben, wer von den Wackelkandidaten letztlich auflaufen kann.











Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Nach dem hartumkämpften, aber verdienten Auswärtssieg in Oberdiendorf konzentrieren wir uns voll auf den Hinrundenabschluss gegen Hutthurm. Der Trainerwechsel beim Gegner setzt sicherlich Kräfte frei, aber wir sind gut drauf und wollen daheim unsere Serie von Siegen fortsetzen. Dazu brauchen wir eine konzentrierte Leistung der ersten Minute - darauf haben wir uns gut vorbereitet." Personalien: Nicht mitwirken können Johann Greipl, Stefan Wittenzellner, Tim Weinberger und Korbinian Menacher. Die diese Woche krankheitsbedingt im Training fehlenden Felix Brunner und Moritz Klostermeier sind äußerst fraglich.







Stefan Winter (Vorstand SV Hutthurm): "Nach turbulenten Tagen mit der empfindlichen Heimpleite gegen Schalding II und dem Rücktritt von Stefan Richter hat Max Freund die Mannschaft auf das schwere Auswärtsspiel in Ruhmannsfelden vorbereitet. Wir werden versuchen, mit einem diszipliniert, kämpferischen und geschlossenen Mannschaftsleistung zumindest zu einem Teilerfolg zu kommen."



Personalien: Adrian Böck, Johannes Hofbauer und Patrick Kaltenecker werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.





Der SV Bischofsmais liebäugelt gegen die SpVgg Niederalteich mit einem Heimdreier – Foto: Alexander Ferazin









So., 19.10.2025, 16:00 Uhr SV Bischofsmais Bischofsmais SpVgg Niederalteich Niederalteic 16:00 PUSH





Marco Kolmer (Co-Spielertrainer SV Bischofsmais): "In Obernzell hatten beide Mannschaften die Chance auf den Dreier, allerdings ist das Untentschieden unterm Strich in Ordnung gegangen. Aus unserer Sicht ist es leider trotzdem etwas enttäuschend, da es erneut nicht mit einem Sieg geklappt hat. Nichtsdestotrotz zeigt die Formkurve nach oben. Mit Niederalteich kommt nun ein erneut ein Gegner aus einer ähnlichen Tabellenregion nach Bischofsmais. Trotz des kleinen Negativlaufs hat der Gegner mit Siegen gegen Deggendorf und Grafenau diese Saison bereits gezeigt, wie viel Qualität in der Mannschaft steckt. Wir müssen uns weiter steigern und wollen drei Punkte in Bischofsmais behalten."



Personalien: Mit Innenverteidiger Robin Zellner muss ein Schlüsselspieler urlaubsbedingt ersetzt werden. Außerdem droht der erkrankte Kapitän Matthias Krampfl das "kleine" Derby zu verpassen.





Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Die zuletzt gezeigten Leistungen waren in allen Belangen zu wenig. Wir fordern eine Reaktion auf dem Platz und wollen in Bischofsmais endlich wieder punkten."



Personalien: Dennis Sperl, Tim Hirschauer, Patrick Dobak und Lukas Kaufmann fehlen den Gästen.











Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding-Heining II): "Wir wollen nahtlos an die Leistung vom Spiel in Hutthurm anknüpfen. Vor allem von den Grundtugenden werden wir das zuletzt gezeigte abrufen müssen. Mit Grafenau erwartet uns ein Gegner mit mannschaftlicher Geschlossenheit und individueller Qualität. Wir werden über 90 Minuten wachsam sein und unsere Qualität auf den Platz bringen müssen."



Personalien: Matthias Kühberger, Lukas Ellinger und Fabian Pöschl stehen auf der Ausfallliste.





Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Zum Hinrundenabschluss erwartet uns ein extrem schweres Spiel. Schalding ist taktisch und technisch eine sehr gute Truppe, die uns ans Limit bringen wird. Wir müssen uns in allen Bereichen steigern und mannschaftlich geschlossen auftreten, dann ist zumindest ein Auswärtspunkt im Bereich des Möglichen."



Personalien: Michael Friedl und Kevin Kesten können nicht mitwirken. Ob es bei Sebastian Raml und Maximilian Pleintinger geht, ist noch ungewiss.







So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SV Hofkirchen Hofkirchen TSV Waldkirchen Waldkirchen 15:00 PUSH





Alexander Fürst (Spielertrainer SV Hofkirchen): "Waldkirchen ist klarer Favorit. Wir werden aber versuchen, auf heimischen Rasen den dritten Heimsieg in Folge zu holen. Auswärts waren wir letzte Woche einfach wieder viel zu harmlos und haben die Grundtugenden vernachlässigt."



Personalien: Die Lage bleibt extrem angespannt, da es keine Rückkehrer gibt und zu allem Überfluss dieses Mal auch Julian Trautwein noch auf der Kippe steht.







Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Es wartet ein unangenehmes Auswärtsspiel auf uns. In der Vorbereitung sind wir zum ersten mal auf Hofkirchen getroffen und in dieser Partie haben den Aufsteiger einige Stammspieler gefehlt. Somit können wir wenig über den Gegner sagen. Wir stellen uns auf ein zweikampfbetontes Spiel ein. Die Basics müssen stimmen, um etwas mitnehmen zu können."



Personalien: Sebastian Weiß kann nicht auflaufen. Der Einsatz von Julian Bauer ist noch nicht gesichert.