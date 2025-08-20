– Foto: Thomas Martner

»Freuen uns riesig«: Young Boys Balkan starten in die Vorbereitung Aufsteiger geht mit sieben Neuzugängen in seine erste Saison in der Futsal-Bundesliga Verlinkte Inhalte Futsal RL Süd Young Boys Balkan

Die Feierlichkeiten nach der Regionalliga-Meisterschaft und dem Aufstieg via Relegation sind vorbei – am Freitag starten die Young Boys Balkan in die Vorbereitung auf die erste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Aktuell arbeiten die Verantwortlichen noch daran, alle Unterlagen und Anforderungen des DFB rechtzeitig bereitzustellen, damit das Pfarrkirchener Futsal-Team am 7. September sein erstes Spiel beim großen Hamburger SV bestreiten kann. Sportlich sollen dann ab Freitag die Weichen für eine erfolgreiche Spielzeit gestellt werden.

"Wir freuen uns riesig auf die Bundesliga-Saison. Spieler, Verantwortliche, Zuschauer und die Menschen in der gesamten Region fiebern dem Start entgegen. Besonders schön ist, dass der Futsal – vor allem in Niederbayern – immer mehr an Popularität gewinnt und wir mittlerweile bei fast jedem Spiel eine volle Hütte haben. Uns ist der organisatorische und sportliche Aufwand für die Bundesliga bewusst, aber wir sind hervorragend vorbereitet. Mit sieben Leuten im Management und zahlreichen Helfern sind wir top aufgestellt. Für die Bundesliga werden wir einen 25-Mann-Kader melden, da viele unserer Spieler zusätzlich noch im Freiluftfußball aktiv sind und wir deshalb eine größere Rotation brauchen", erklärt Trainer Almedin Ljutic, der seine Truppe am Freitag zum offiziellen Trainingsauftakt bittet. Gleich am Sonntag steht dann das erste Testspiel gegen den österreichischen Meister und Champions-League-Teilnehmer Ljuti Krajisnici Linz an – ideal, um mit allen Neuzugängen taktische Abläufe zu testen.

"Für uns ist das alles ein absoluter Wahnsinn. Bundesliga-Futsal in Pfarrkirchen – das hätte sich vor wenigen Jahren kaum jemand vorstellen können. Die Bundesliga wird natürlich für uns als Neuling eine harte Angelegenheit, aber wir stellen uns dieser Herausforderung. Für uns zählt natürlich nur der Klassenerhalt und da braucht man 15-20 Punkte. Highlight-Spiele werden natürlich bei uns zuhause die Spiele gegen Jahn Regensburg, Weilimdorf oder HOT 05 sein, die alle nicht so weit entfernt sind. Wir hoffen deshalb, dass sie auch genügend Fans mitnehmen", so der sportliche Leiter Helmut Berlehner, der mit seinen Mitstreitern insgesamt sieben Neuzugänge an Land ziehen und damit den Kader in der Breite besser aufstellen konnte.

Mit Ensar Skrijelj, Mirza Idrizovic, Burhan Mustafov und Marko Stjepanovic kommen vier Akteure mit Bundesliga-Erfahrung von den Beton Boys München nach Pfarrkirchen. Dazu stoßen Adi Vrebac (TSV 1860 München), Qail Idrizi (Diamant Linz) und Torhüter Mirnes Music. "Adi will im Futsal ganz oben angreifen. Ich traue ihm den Sprung in die Futsal-Elite Deutschlands zu. Qail ist österreichischer Futsal-Nationalspieler, der mit Diamant Linz Meister wurde und bereits Champions-League-Erfahrung gesammelt hat. Er bringt enorme Qualität und internationale Erfahrung mit. Dazu kommt mit Mirnes ein Torwart aus Pfarrkirchen, der im Verbandspokal schon gezeigt hat, dass man auf ihn zählen kann", erklärt Berlehner.