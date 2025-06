„Freuen uns drauf“: WSV Unterammergau sichert sich Ligaverbleib dank Hinspiel-Kantersieg

Am Ende der Saison 23/24 hatte der WSV Unterammergau zum Nachsitzen gemusst. In der Relegation traf er auf den FC Deisenhofen III. Das Hinspiel dominierten die Ammertaler Fußballer mit 4:1 vor heimischer Kulisse, sodass ihnen auswärts ein 1:1 genügte, um weiterhin der Kreisliga anzugehören. Jetzt wiederholten sich diese Ereignisse.

Nur zwei Unterschiede gab es: das Ergebnis des Hinspiels und der Name des Gegners. Dank des 5:0 im ersten Duell mit der SG Antdorf/Iffeldorf genügte auch jetzt wieder ein 1:1 im Rückspiel. Somit tritt der WSV auch in der Saison 25/26 wieder in der Kreisliga an. „Da freuen wir uns auch schon wieder drauf“, gab Tobias Benning nach seinem ersten Jahr als Chefcoach der Ammertaler zu. „Ich denke auch, dass wir nicht nur durch den Gewinn in der Relegation, sondern auch immer wieder im Laufe der Saison gezeigt haben, dass wir zurecht in dieser Liga angesiedelt sind.“

Am Sonntag traf Robin Reiter eine der wichtigsten Entscheidungen, da war noch keine Sekunde gespielt. Schiedsrichter Marijo Kraljic bat beide Kapitäne, Markus Winkler auf Seiten der SG Antdorf/Iffeldorf und eben den des WSV zur Seitenwahl. Die geworfene Münze entschied zugunsten Reiters, der aufgrund des starken Winds die Seiten tauschen ließ. Somit spielten die Gäste im ersten Abschnitt mit dem Wind im Rücken. Eine kluge Entscheidung. Die Spielgemeinschaft musste sich plagen, um in die Nähe des WSV-Strafraums zu kommen.