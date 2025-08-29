„Freuen uns, dass es endlich losgeht“ - Auftakt in der Landesliga Süd

Am Wochenende steigt der erste Spieltag in der Frauen-Landesliga Süd. Zum Auftakt gibt es gleich ein echtes Highlight: das Niederbayern-Derby zwischen Kirchberg und Frauenbiburg. Aufsteiger Ruderting II trifft auf Wolfratshausen. Am Sonntag ist der FC Alburg in München bei Wacker II gefordert und will gleich zu Beginn der neuen Saison ein Ausrufezeichen setzen.
Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Mit Frauenbiburg wartet am ersten Spieltag gleich ein sehr harter Gegner auf uns. Besonders herausfordernd ist, dass uns gleich vier Stammspielerinnen urlaubsbedingt fehlen werden. Dennoch wollen wir mutig auftreten und zeigen, dass wir auch unter erschwerten Bedingungen konkurrenzfähig sind.“
Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Wir sind stark in die Vorbereitung gestartet und haben auch die Neuzugänge gut integriert. Leider haben wir seit zwei Wochen viele urlaubsbedingte Ausfälle, weshalb wir uns weder im Training noch im Spiel richtig einspielen und Abläufe trainieren können. Umso wichtiger werden beim Auftaktspiel die sogenannten Grundtugenden wie Laufbereitschaft, Kampf und Teamgeist sein. Wir fahren dennoch optimistisch nach Kirchberg.“
Kathrin Hiller (Trainerin FC Alburg): „Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung, auch wenn sie durch das Volksfest in Schlaubing traditionell etwas unterbrochen war. Trotzdem haben alle Spielerinnen hervorragend mitgezogen, die Mannschaft ist fit und wir konnten in den letzten Testspielen nochmal wichtige Abläufe optimieren. Die Landesliga ist in diesem Jahr sehr stark besetzt, aber wir fühlen uns gut gerüstet. Mit Wacker erwartet uns gleich zum Auftakt ein Gegner, an dem wir sehen können, wo wir stehen. Wir freuen uns jetzt einfach, dass es endlich losgeht und wollen mit einem positiven Gefühl in die Saison starten.“