„Freuen uns, dass es endlich losgeht“ - Auftakt in der Landesliga Süd

Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Mit Frauenbiburg wartet am ersten Spieltag gleich ein sehr harter Gegner auf uns. Besonders herausfordernd ist, dass uns gleich vier Stammspielerinnen urlaubsbedingt fehlen werden. Dennoch wollen wir mutig auftreten und zeigen, dass wir auch unter erschwerten Bedingungen konkurrenzfähig sind.“



Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Wir sind stark in die Vorbereitung gestartet und haben auch die Neuzugänge gut integriert. Leider haben wir seit zwei Wochen viele urlaubsbedingte Ausfälle, weshalb wir uns weder im Training noch im Spiel richtig einspielen und Abläufe trainieren können. Umso wichtiger werden beim Auftaktspiel die sogenannten Grundtugenden wie Laufbereitschaft, Kampf und Teamgeist sein. Wir fahren dennoch optimistisch nach Kirchberg.“







Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Nach einer intensiven Vorbereitung möchten wir von Beginn an gut in die Saison starten und die ersten Punkte einfahren. Leider müssen wir auf Katharina Stolz und Theresa Labitsch verzichten, die jeweils wegen einer Knieverletzung nicht dabei sein können.“





