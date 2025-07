"Freuen uns auf spannende Derbys"

Kreisklasse C Süd

Diese Maßnahmen zeigten Wirkung: In der Rückrundentabelle belegte man Platz 5. Dank dieser starken zweiten Saisonhälfte konnte das Team der Relegation entgehen und sich den Klassenerhalt kurz vor Rundenende sichern. Insgesamt eine starke Reaktion auf eine herausfordernde Ausgangslage.

Nach einer schwierigen Hinrunde auf dem drittletzten Tabellenplatz drohte der Gang in die Relegation. Zur Rückrunde erfolgte eine personelle und taktische Neuaufstellung.

Zweite Mannschaft:

Die Saison endete mit einer Serie von acht ungeschlagenen Spielen. Positiv hervorzuheben ist die Konstanz zum Schluss – leider waren darunter sechs Unentschieden. Gerade in diesen Spielen wurden zu viele Chancen liegen gelassen, was eine bessere Platzierung verhinderte. Mit etwas mehr Durchschlagskraft wäre ein Sprung um zwei bis drei Plätze durchaus möglich gewesen. Insgesamt aber ein ordentliches Finish mit Potenzial nach oben.

2) Was sind eure Ziele für 2025/26?

Mit beiden Mannschaften wollen wir ins obere Drittel der Tabelle. Ob und wie gut das gelingt, wird sich zeigen. Entscheidend wird sein, konstant zu bleiben, an die gute Rückrunde anzuknüpfen und möglichst verletzungsfrei durch die Saison zu kommen. Hauptsache, wir müssen nicht mehr nach unten schauen und können entspannt nach vorne blicken.

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

A-Klasse:

Ittlingen war vergangene Saison punktgleich mit Weiler und Tiefenbach – nur das Torverhältnis entschied gegen sie. Mit Mike Keitel als neuem Trainer, einem alten Bekannten aus seiner Zeit in Michelfeld, und einigen starken Neuzugängen sind sie noch breiter und besser aufgestellt. Wenn sie ihre Leistung stabil auf den Platz bringen, gehören sie definitiv zu den Topfavoriten.

Auch Adelshofen als Absteiger ist nicht zu unterschätzen und wird sicher oben mitspielen wollen. Auf Eschelbach und Steinsfurt kann man ebenso gespannt sein.

C-Klasse:

Sulzfeld und Stebbach/Richen haben eine richtig starke Saison hinter sich. Wenn sie ihre Form konservieren, ist ihnen auch dieses Jahr wieder ein Platz ganz oben zuzutrauen – das Potenzial für den Titel ist auf jeden Fall vorhanden.

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

Ja – und es fühlt sich nicht nur so an.

Während sich im Profifußball vieles um Geld, Vermarktung und Fernsehzeiten dreht, erlebt man im Amateurbereich echten Einsatz, Leidenschaft und Nähe zum Spiel. Hier steht der Sport im Mittelpunkt – nicht die Show drumherum. Man kennt die Leute, fiebert mit, steht gemeinsam am Spielfeldrand. Genau das macht den Reiz aus und genau deshalb gewinnt der Amateurfußball wieder an Bedeutung.

5) Mit Blick auf die Spitze und Bezug zur Vize-Europameisterschaft der U21: Gehört der deutsche Fußball wieder mit zum Besten in der Welt?

Die Vize-Europameisterschaft der U21 zeigt, dass im deutschen Nachwuchsbereich viel Qualität steckt – technisch, taktisch und auch im Teamgeist. Das Potenzial ist definitiv da.

Aber: Wenn diese Talente keine Spielzeit im Profibereich bekommen, wird sich langfristig wenig ändern. Man muss ihnen die nötige Zeit geben, sich zu entwickeln, auch wenn das mal Geduld erfordert. Statt teure Ausländer zu holen, wäre mehr Vertrauen in die eigenen Nachwuchsspieler oft der bessere Weg. Der Trend stimmt, aber echte Veränderungen brauchen Mut und klare Entscheidungen zugunsten unserer Jungs.

Zum Schluss noch kurz in eigener Sache:

Wir gratulieren den drei Aufsteigern der A-Klasse zur starken Saison und wünschen viel Erfolg in der Kreisliga. Das war absolut verdient! Ebenso Glückwunsch an Steinsfurt und Eschelbach – schön, dass ihr zurück in der A-Klasse seid. Wir freuen uns auf drei spannende Derbys gegen Eschelbach, Dühren und Waldangelloch!